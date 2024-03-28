В одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують поранених військових. Більшість з них евакуюють з мінно-вибуховими травмами. Як розповів Суспільному лікар Василь, деякі уламки доводиться залишати в тілі.

Два уламки – один від міни, а інший від каміння дістали лікарі з тіла 33-річного військового Миколи. Чоловік з Чернігівщини. З 2008 року був на строковій службі, потім два роки воював у зоні АТО. З початком повномасштабного вторгнення РФ знову пішов на фронт. Тиждень тому по ньому та побратимам російські війська поцілили з артилерії.

"Точка висадки, рампа опустилася, ми вийшли. Прилетіла міна або снаряд, не пам’ятаю що, і шість людей одразу 300-ті", — сказав він.

Микола. Фото: Суспільне Дніпро

Чоловік воював за шість кілометрів від Авдіївки. За його словами, військові РФ штурмують їхні цілодобово.

"Їхні безпілотники також у повітрі, вони також контролюють і землю, й повітря. Працюють з усього. Працюють КАБами, градами, артилерією, міномети. Все що в них є – все летить. Рівняють населені пункти з землею", — розказав військовий.

Один з уламків, які дістали з тіла Миколи. Фото: Суспільне Дніпро

Після лікування Микола планує повернутися до побратимів на фронт.

Поруч з Миколою у медзакладі лікують й військового Володимира. Чоловік працював водієм бензовоза, розвозив по фронту пальне. Володимиру – 57 років, у ЗСУ він з 2020-го. За його словами, нещодавно на Донеччині серце не витримало навантаження, стався інфаркт.

"Доводилось спати на добу по 2-3 години. Ну, в паспорт трохи не подивився. Молоді хлопці, ті ще витримують. Старші вже мають збої, як то кажуть", — сказав Володимир.

Володимир. Фото: Суспільне Дніпро

Останні два роки чоловік працює на Бахмутському напрямку. Для російської армії водії бензовозів – одна з найголовніших цілей, розповів військовий.

"Нас так хлопці й називають – факелами. Якщо вони підірвали бодай одну машину для ПММ, значить вони отримають медаль за це. За бензовоз", — розповів чоловік.

У медзакладі лікують як поранених, так й військових з патологіями, розказав ортопед-травматолог Василь. Більшість з них – із мінно-вибуховими травмами. За словами лікаря, уламки від снарядів часто застрягають у кінцівках. Деякі медики можуть дістати, інші – залишають в тілі.

"Деякі навіть діагностувати важко, бо вони не рентгеноконтрастні. Це можуть бути уламки дерева, якогось каміння. Уражаються кінцівки саме нижні, дуже велика проблема на даний час це посттурнікетні синдроми, якщо їх тримають багато годин, вони виникають і їх дуже важко лікувати", — сказав медик.

Василь. Фото: Суспільне Дніпро

Після надання первинної допомоги бійців, у яких тяжкі травми, відправляють на подальше лікування в інші медзаклади.

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