Чотирьох жителів Кривого Рогу затримали за підозрою у незаконній реалізації алкоголю по всій країні.

Про це мовиться у пресрелізі Дніпропетровської обласної прокуратури, який отримало Суспільне.

За повідомленням, підозрювані закуповували алкоголь у довірених осіб за ціною, нижчою від ринкової. Для зберігання товару вони орендували домоволодіння та гаражні приміщення.

Без дозвільних документів на торгівлю чоловіки збували алкоголь оптом й роздрібними партіями в кафе, ресторани та магазини по всій Україні. Орієнтований щомісячний прибуток складав до 500 тисяч гривень.

"Під час проведення санкціонованих обшуків вилучено понад чотири тисячі літрів алкогольних напоїв, тютюнові вироби без марок акцизного податку, чорнові записи, мобільні телефони, елітні автомобілі. Тютюнову продукцію направлено для проведення необхідних експертиз", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Усім чотирьом чоловікам повідомили про підозру за частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 28 та частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України.

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