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Щомісяця заробляли до пів мільйона гривень. Чотирьох жителів Кривого Рогу підозрюють у нелегальній реалізації алкоголю
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Щомісяця заробляли до пів мільйона гривень. Чотирьох жителів Кривого Рогу підозрюють у нелегальній реалізації алкоголю

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Алкоголь, кримінал, поліція, Кривий Ріг
Чотирьох жителів Кривого Рогу підозрюють у нелегальній реалізації алкоголю. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Чотирьох жителів Кривого Рогу затримали за підозрою у незаконній реалізації алкоголю по всій країні.

Про це мовиться у пресрелізі Дніпропетровської обласної прокуратури, який отримало Суспільне.

За повідомленням, підозрювані закуповували алкоголь у довірених осіб за ціною, нижчою від ринкової. Для зберігання товару вони орендували домоволодіння та гаражні приміщення.

Без дозвільних документів на торгівлю чоловіки збували алкоголь оптом й роздрібними партіями в кафе, ресторани та магазини по всій Україні. Орієнтований щомісячний прибуток складав до 500 тисяч гривень.

"Під час проведення санкціонованих обшуків вилучено понад чотири тисячі літрів алкогольних напоїв, тютюнові вироби без марок акцизного податку, чорнові записи, мобільні телефони, елітні автомобілі. Тютюнову продукцію направлено для проведення необхідних експертиз", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Усім чотирьом чоловікам повідомили про підозру за частиною 3 статті 27Організація вчинення кримінального правопорушення (кримінальних правопорушень) або керування його (їх) підготовкою чи вчиненням., частиною 3 статті 28Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією та частиною 1 статті 204Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів Кримінального кодексу України.

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