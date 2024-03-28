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Парафіянка ПЦУ грає органну музику в костелі: історія Ірини Деркач з Рівненщини
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Парафіянка ПЦУ грає органну музику в костелі: історія Ірини Деркач з Рівненщини

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Ірина Деркач — музикантка з Рівненщини. Майже дев'ять років грає органну музику на синтезаторі під час служб у костелі та допомагати з реставрацією культової споруди. Парафіянка ПЦУ робить це, бо її прадід був поляком, який після переїзду на Рівненщину відвідував місцевий храм.

Парафіянка Православної Церкви України Ірина Деркач грає на музичному інструменті під час служб у костелі святого Іоанна Хрестителя в Дубровиці:

"Мій прадід — поляк, жив в селі Висоцьк, колись пан його привіз з-під Варшави управителем маєтком. Дід заповідав: «Як я помру, щоб мене обов'язково тільки в дубровицькому костелі відспівували»".

Костел у Дубровиці
Костел святого Іоанна Хрестителя у Дубровиці. Фото: Суспільне Рівне

Жінка пригадала, що вперше прийшла в місцевий костел майже дев'ять років тому:

"Питаю: «Чи є у вас літургія із супроводом органа?». Кажуть: «Ні, у нас ніхто не грає». То я була здивована, а дівчата попросили: «Може, ви нам підіграєте?». Щоб було урочисто, достойно, тому що приїжджали гості. Я кажу: «Без питань». З того часу вони кажуть: «Ми так молилися, щоб ви залишилися у нас у костелі, щоб ви нам грали»".

Ірина Деркач грає на органі у Дубровицькому костелі
Ірина Деркач. Фото: Суспільне Рівне

Ірина Деркач гру на органі освоїла, коли навчалася у Рівненському музичному училищі, нині — Рівненський фаховий музичний коледж РДГУ. Відтоді на інструменті грала лише за кордоном, у костелі в Дубровиці під час служб використовують синтезатор зі звучанням подібним до органу:

"До нас багато приїжджає польських родин, тих, які жили тут до 1939 року, до 1943-го. Вони розповідали, що тут був невеличкий орган, у Вільно був зроблений. Його привезли і він займав невелику площу — метрів три на балконі. Тоді, коли вже розгромили все і понівечили в костелі, то, звичайно, казали мешканці, що валялися труби від органа. Може, на металобрухт хтось повикидав".

Зараз жінка працює директоркою в місцевій музичній школі, де колись навчалася. У вільний час, окрім гри на службах, допомагає реставрувати костел, якому майже 300 років.

"Це мені духовне задоволення. Я вважаю, що Бог все-таки один. І католики, і православні – християни. Вони теж прославляють Ісуса Христа і Матір Божу", — зазначила Ірина Деркач.

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