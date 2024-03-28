Російські військові намагаються прорватися до Семенівки на Авдіївському напрямку. Водночас українські воїни змусили росіян втратити наступальний потенціал.

Про це повідомив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін в ефірі нацмарафону "Єдині новини".

"Ця можливість (в армії РФ — ред.) використовувати власні ресурси, можливість наявності власних ресурсів, особового складу і техніки, вона створює умови, при яких ворогу вдається досі втілювати спроби намагання просування вперед, в основному в районі населеного пункту Семенівка", — сказав Жорін.

За його словами, у російського війська є можливість замінювати бійців, вводити "свіжі" підрозділи, тобто поповнювати свої бригади, а також в останні кілька днів російські військовослужбовці почали використовувати броньовану техніку, і здебільшого, танки.

Майор ЗСУ уточнив, що військо РФ зазнало втрат в Орлівці.

"Орлівка їм далася ціною декількох підрозділів. Зараз у них, очевидно, сконцентрована увага в районі населеного пункту Семенівка. Вони намагаються туди увірватись, намагаються десь намацати слабке місце в нашій обороні, проте, на цей час, успіху у цьому, вони не мають. Також вони й не забувають щодня пробувати штурмувати Бердичі", — уточнив Жорін.

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