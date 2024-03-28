НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Харкові після блекауту перші тролейбуси вийшли на маршрути
БлекаутВторгнення Росії в УкраїнуІНФРАСТРУКТУРАРегіониТоп регіонів

У Харкові після блекауту перші тролейбуси вийшли на маршрути

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Тролейбус у Харкові
Тролейбус у Харкові. Суспільне Харків

На маршрути у Харкові 28 березня після блекауту вийшли 14 тролейбусів на автономному ходу.

Про це журналістам сказав міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що це дозволило перенаправити автобуси, що возили людей, коли електротранспорт не міг вийти на маршрути через брак напруги, на інші маршрути. Терехов зазначив, що тролейбуси курсують у віддалених районах Харкова.

"Це тролейбуси з автономним ходом, вони підзаряджаються. Це було необхідно, щоб звільнити автобуси та перенаправити їх на інші маршрути", — сказав Терехов журналістам.

Містом курсують тролейбуси №1, 46, 45, 51, 52 та 53, також на маршрути вийшли автобуси №41, 47 та 280, повідомила пресслужба міської ради.

У метро Харкова 28 березня зменшили інтервали руху поїздів вдень, повідомили у міській раді. За її даними, з 05:30 поїзди курсують раз на 10 хвилин, після 19:00 ходитимуть раз на 20 хвилин.

22 березня російські війська завдали масованого удару по критичній інфраструктурі Харківської області — понад добу у місті не було світла. Після цього для Харкова ввели погодинні графіки відключення світла.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Люди в центрі Харкова стоять у черзі на транспорт
Рух транспорту в Харкові знову можна відстежувати онлайн: яких видів транспорту це стосується
блекаут
Блекаут у Харкові: в "Укренерго" розказали, коли та за яких умов Харків зможе жити без графіків вимкнення світла
Заряджають телефон, розетка, електроенергія
"Графіки не працюють": на Одещині російські дрони пошкодили підстанцію НЕК "Укренерго"
Батарея
У Харкові достроково завершать опалювальний сезон через удари РФ по енергетичній інфраструктурі
На початок