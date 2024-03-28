У Харкові після блекауту перші тролейбуси вийшли на маршрути

На маршрути у Харкові 28 березня після блекауту вийшли 14 тролейбусів на автономному ходу.

Про це журналістам сказав міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що це дозволило перенаправити автобуси, що возили людей, коли електротранспорт не міг вийти на маршрути через брак напруги, на інші маршрути. Терехов зазначив, що тролейбуси курсують у віддалених районах Харкова.

"Це тролейбуси з автономним ходом, вони підзаряджаються. Це було необхідно, щоб звільнити автобуси та перенаправити їх на інші маршрути", — сказав Терехов журналістам.

Містом курсують тролейбуси №1, 46, 45, 51, 52 та 53, також на маршрути вийшли автобуси №41, 47 та 280, повідомила пресслужба міської ради.

У метро Харкова 28 березня зменшили інтервали руху поїздів вдень, повідомили у міській раді. За її даними, з 05:30 поїзди курсують раз на 10 хвилин, після 19:00 ходитимуть раз на 20 хвилин.

22 березня російські війська завдали масованого удару по критичній інфраструктурі Харківської області — понад добу у місті не було світла. Після цього для Харкова ввели погодинні графіки відключення світла.

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