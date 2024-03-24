На Харківщині ввели графік погодинних відключень електроенергії: розклад

У різних районах Харкова світло відключатимуть на шість годин протягом доби, у громадах області — по дві години щодня.
Графік погодинних відключень електроенергії для Харкова й області з 25 по 31 березня опублікував очільник ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові світла не буде:
- Шевченківський та Київський райони — з 9:00 до 15:00;
- Слобідський, Основ'янський райони — з 15:00 до 21:00;
- Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони — з 21:00 до 03:00;
- Холодногірський, Новобаварський райони — з 03:00 до 09:00.
В області світло відключатимуть:
- Мереф'янська тергромада, Люботинська тергромада — з 9:00 до 11:00;
- Зміївська тергромада, Балакліївська тергромада — 11:00 до 13:00;
- Чугуївська тергромада, Ізюмська тергромада — з 13:00 до 15:00;
- Богодухівська тергромада, Дергачівська тергромада — з 15:00 до 17:00.
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