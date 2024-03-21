Блекаут у Харкові. Як містяни прожили день після масованої атаки Росії по критичній інфраструктурі

"Не дуже добрий був ранок. Ми прокинулися від вибухів. Живемо на останньому поверсі, бачили велику пожежу з вікна, що дуже лякає", — розповідає харків'янка Юлія. Заряджати телефон вона прийшла до супермаркету у центрі Харкова поблизу дому. Каже, до блекаутів готувалися — запаслися павербанками: "Думали про генератор, але зима була нормальна, слава богу, то вирішили обійтися. Заряджаємось тепер".

22 березня 2024 року по Харківщині росіяни застосували 21 ракету під час ранкового удару по критичній інфраструктурі регіону.

Від ранку у Харкові зникла електроенергія, зупинився електротранспорт, в тому числі і метро, були перебої з водопостачанням, зв'язком. Як харківці провели сьогоднішній день в обласному центрі в умовах блекауту після ранкової російської атаки — слухайте в етері Українського Радіо Харкова.