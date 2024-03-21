Останні новини Харкова та Харківської області за 22 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
У Пісочині пса врятували з-під колекторної плити, під яку тварина заховалася під час ракетних ударів
Про це повідомили у громаді.
"Небайдужа жінка з донькою, проходячи повз, почули як скулить собака. Жінка звернулася до поліцейських по допомогу. Об'єднавші зусилля з комунальниками, поліцейські офіцери спільно з небайдужими жителями врятували собаку від неминучої загибелі", — йдеться у повідомленні.
Бійці "Сталевого кордону" знищили позиції росіяни з ударного дрона
Про це повідомила пресслужба загону в Facebook.
"Вогневим ураженням знищили позиції противника разом з БК, ліквідували шістьох окупантів, чотирьох поранили". — сказано в повідомленні.
Нормальне постачання електрики до Харкова мають відновити впродовж кількох днів
Про це в етері нацмарафону розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Перше — треба заживити об'єкти критичної інфраструктури. Цю задачу практично виконали. Другою чергою — населення. Протягом ночі й 23 березня плануємо додати до електроживлення Харкова ще 40-50% від тих спроможностей, які нині маємо. Далі, впродовж кількох днів, плануємо відновити нормальну схему постачання енергії до міста — зазначив Кудрицький.
В Харківській області особливих проблем з електропостачанням немає. Росіяни цілили саме по енергооб'єктах, які живлять Харків.
"Проблеми з заживленням Харкова у тому, що наразі складно доставити електрику в цей регіон через пошкодження об'єктів — як "Укренерго", якими відбувається транспортування, так і генерації міста", — зауважив голова компанії.
Енергетики повернули світло 310 тисячам споживачів у Харкові
Про це повідомила пресслужба Міненерго в Facebook.
"Залишаються без напруги 360 тисяч споживачів. Заживлена вся критична інфраструктура міста. Тривають відновлювальні роботи. Споживачі Харківської області, які вимикалися через ранковий обстріл обласного центру, заживлені", — сказано в повідомленні.
23 березня на Харківщині не ходитимуть приміські поїзди: список
Про це Суспільне Харків повідомила речниця Південної залізниці Ірина Гаманенко.
23 березня не курсуватимуть електрички:
у напрямку Краснограда:
- № 6683 Мерефа — Красноград;
- № 6685 Харків-Пасажирський — Красноград;
- № 6691 Харків-Пасажирський — Красноград;
- № 6682 Власівка — Харків-Пасажирський;
- № 6678 Красноград — Харків-Пасажирський;
- № 6686 Красноград — Харків-Пасажирський;
- № 6688 Красноград — Харків-Пасажирський;
- № 6690 Красноград — Харків-Пасажирський;
- № 7644/7643 Люботин — Власівка засилка;
- № 7655/7656 Харків-Пасажирський — Харків-Левада засилка;
- № 7634 Люботин — Мерефа засилка;
- № 7671 Харків-Пасажирський — Лихачове засилка;
- № 7631 Харків-Пасажирський — Красноград засилка.
У напрямку Мерчика:
- № 6264 Огульці — Харків-Пасажирський;
- № 6916 Огульці — Харків-Пасажирський;
- № 6914 Огульці — Харків-Пасажирський;
- № 6922 Огульці — Харків-Пасажирський;
- № 6924 Огульці — Харків-Пасажирський;
- № 6330 Огульці — Люботин;
- № 6320 Огульці — Люботин;
- № 6221 Харків-Левада — Огульці;
- № 6321 Харків- Пасажирський — Огульці;
- № 6915 Харків- Пасажирський — Огульці;
- № 6917 Харків- Пасажирський — Огульці;
- № 6921 Харків- Пасажирський — Огульці;
- № 6333 Харків- Пасажирський — Огульці;
- № 6903 Люботин — Огульці;
- № 6901 Люботин — Огульці;
- № 6334 Мерчик — Харків-Пасажирський встановити у сполученні Люботин — Мерчик;
- №6303 Харків-Пасажирський — Мерчик;
- №6307 Харків-Пасажирський — Мерчик;
- №6319 Харків-Пасажирський — Мерчик;
- №6155 Харків-Пасажирський — Мерчик;
- №6325 Харків-Пасажирський — Мерчик встановити у сполученні Люботин — Мерчик;
- №6157 Харків-Пасажирський — Мерчик;
- № 6134 Мерчик — Харків-Пасажирський;
- № 6266 Мерчик — Харків-Пасажирський встановити у сполученні Мерчик — Люботин;
- № 6222 Мерчик — Харків-Левада;
- № 6912 Люботин — Харків-Пасажирський;
- № 6918 Люботин — Харків-Пасажирський;
- № 6322 Мерчик — Харків-Пасажирський;
- № 6326 Люботин — Харків-Пасажирський;
- № 6156 Мерчик — Харків-Пасажирський;
- № 6158 Мерчик — Люботин;
- № 6224 Мерчик — Люботин;
- № 6304 Мерчик — Люботин;
- № 7661 Люботин — Мерчик засилка;
- № 7633 Люботин — Мерчик засилка;
- № 7640 Огульці — Люботин засилка.
У напрямку Нової Козачої:
- № 6002 Харків-Пасажирський — Дергачі;
- № 6010 Харків-Пасажирський — Дергачі;
- № 6016 Харків-Пасажирський — Дергачі;
- № 6006 Харків-Пасажирський — Нова Козача;
- № 6008 Харків-Пасажирський — Нова Козача;
- № 6014 Харків-Пасажирський — Нова Козача;
- № 6021 Слатине — Харків-Пасажирський;
- № 6019 Дергачі — Харків-Пасажирський;
- № 6003 Дергачі — Харків-Пасажирський;
- № 6011 Дергачі — Харків-Пасажирський;
- № 6017 Дергачі — Харків-Пасажирський;
- № 6007 Нова Козача — Харків-Пасажирський;
- № 6009 Нова Козача — Харків-Пасажирський;
- № 6015 Нова Козача — Харків-Пасажирський;
- № 7652 Харків-Пасажирський — Слатине засилка;
- № 7650 Харків-Пасажирський — Дергачі засилка.
У напрямку Ізюма:
- № 6701 Харків-Пасажирський — Зміїв;
- № 6705 Харків-Пасажирський — Зміїв;
- № 6401 Шебелинка — Букине;
- № 6427 Харків-Левада — Букине;
- № 6407 Харків-Пасажирський — Ізюм;
- № 6702 Зміїв — Харків-Пасажирський;
- № 6704 Зміїв — Харків-Пасажирський;
- № 6408 Ізюм — Харків-Левада;
- № 6426 Букине — Харків-Левада;
- № 6404 Букине — Харків-Пасажирський;
- № 6428 Ізюм — Шебелинка;
- № 7663 Харків-Пасажирський — Ізюм засилка.
У напрямку Золочева:
- № 6145/6146 Харків-Пасажирський — Золочів;
- № 6181/6182 Харків-Пасажирський — Золочів;
- № 6177/6178 Харків-Левада — Золочів;
- № 6169/6170 Золочів — Харків-Пасажирський;
- № 6159/6160 Золочів — Харків-Пасажирський;
- № 6179/6180 Золочів — Харків-Пасажирський.
У напрямку Чугуєва:
- № 6815 Харків-Пасажирський — Чугуїв;
- № 6616 Чугуїв — Харків-Пасажирський;
- № 6618 Чугуїв – Харків-Пасажирський.
У напрямку Лозової:
- № 6511 Харків-Пасажирський — Лихачове;
- № 6853 Харків-Пасажирський — Лозова;
- № 7001 Харків-Пасажирський — Лозова;
- № 7023 Харків-Пасажирський — Лозова;
- № 6525 Харків-Пасажирський — Лозова;
- № 6506 Лихачове — Харків-Пасажирський;
- № 6414 Лозова — Харків-Пасажирський;
- № 7024 Лозова — Харків-Пасажирський;
- № 6856 Лозова — Харків-Пасажирський;
- № 6852 Дубове — Харків-Пасажирський;
- № 6522 Лихачове — Харків-Пасажирський.
Після 23:00 22 березня тимчасово вимкнуть подачу води до низки районів Харкова: список
Припинення водопостачання повʼязане з ремонтними роботами після ударам по енергосистемах, повідомила пресслужба "Харківводоканал".
З 23:00 вода зникне у жителів:
- Салтівки;
- Олексіївки;
- Павлового Поля;
- центру Харкова;
- Холодної Гори;
- частково — Нової Баварії.
"Планується з 5:00 23 березня відновити подачу води до вище вказаних районів", — сказано в повідомленні.
Блекаут у Харкові. Як містяни прожили день після масованої атаки Росії по критичній інфраструктурі
"Не дуже добрий був ранок. Ми прокинулися від вибухів. Живемо на останньому поверсі, бачили велику пожежу з вікна, що дуже лякає", — розповідає харків'янка Юлія. Заряджати телефон вона прийшла до супермаркету у центрі Харкова поблизу дому. Каже, до блекаутів готувалися — запаслися павербанками: "Думали про генератор, але зима була нормальна, слава богу, то вирішили обійтися. Заряджаємось тепер".
22 березня 2024 року по Харківщині росіяни застосували 21 ракету під час ранкового удару по критичній інфраструктурі регіону.
Від ранку у Харкові зникла електроенергія, зупинився електротранспорт, в тому числі і метро, були перебої з водопостачанням, зв'язком. Як харківці провели сьогоднішній день в обласному центрі в умовах блекауту після ранкової російської атаки — слухайте в етері Українського Радіо Харкова.
Харків заживлений на 30-40% — Кудрицький
Про це повідомив у нацмарафоні голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Складна ситуація у Харкові. Заживлена критична інфраструктура. За останніми даними, близько 30-40% споживачів вже отримали електроживлення в Харкові", — сказав він.
РФ здійснила три безуспішні атаки на Куп'янському напрямку за добу — Генштаб
Армія РФ за підтримки авіації атакувала позиції Сили оборони в районах Синьківки, Табаївки та Берестового, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.
Під авіаудари РФ потрапили Одрадне, Колодязне, Петропавлівка, Котлярівка.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали: Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне на Слобожанському напрямку та понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Синьківка, Степова, на Куп'янському.
У Харкові ідентифікували всіх загиблих внаслідок російського удару по Холодногірському району 20 березня
П'ятого загиблого під час ракетного удару Х-35 по Харкову ідентифікували 22 березня, написав начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"П'ятий загиблий — головний інженер одного з підприємств, воно розташоване у восьмиповерхівці, яка горіла. Для того, щоби встановити його особу, ми зв'язалися нашими з колегами зі Слов'янська. Там живе матір загиблого. Сьогодні отримали зразки її ДНК і одразу порівняли з наявними у нас. Результати аналізів вже готові, маємо збіг", — йдеться у повідомленні.
Мер Терехов розповів про ситуацію з відключеннями у Харкові
За інформацією Терехова, містом курсує 109 автобусів. Їхню кількість можуть збільшити, розповів мер на зустрічі із журналістами.
Комунальники підтримують систему теплопостачання у такому режимі, щоб не розморозити її і зробити рециркуляцію, щоб не зливати воду з системи.️ Водопостачання у Харкові є із зменшеним напором та не у всіх районах міста: система працює на генераторах. ️Каналізація працює в повному обсязі, розказав Терехов
За його словами, на 16:00 понад 4 тисячі харків'ян скористалися послугами 74 пунктів незламності. У суботу та неділю пункти незламності та пункти роздачі їжі працюватимуть цілодобово. ️Вся медична сфера заживлена від генераторів.
Рятувальники ще гасять пожежі, які виникли внаслідок влучань.️ Відновлення електроенергії залежить від "Укренерго", зазначив міський голова: "Потрібно замінити всі трансформатори, підстанції, але це тяжкий процес і за один день цього не зробиш".
Блекаут у Харкові: відео
Як живе Харків після знеструмлення — дивіться у відео.
19 ракет випустили росіяни по енергооб'єктах Харкова та області
Дві ракети "Іскандер" та 17 С-300 випустили росіяни по енергооб'єктах Харкова та області вранці 22 березня, уточнив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Скільки ракет вже знайшли слідчі: дані Тимошка
Щонайменше 21 ракетою била російська армія по Харківщині сьогодні вранці. 19 з них — це С-300, дві — "Іскандер" або "Кинжал", розказав в етері "Суспільне. Студія" керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Слідчі досліджують залишки ракет. Усі ракети вдарили по об'єктах критичної інфраструктури.
Тимошко каже, що вночі збільшать кількість патрулів, щоб запобігти мародерству та іншим злочинам.
На 12:00 послугами пунктів незламності скористалися 2917 людей
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"По всьому місту відкриті й працюють пункти видачі безоплатних гарячих обідів і "пункти незламності, в яких них є все необхідне для комфортного перебування дітей і дорослих. Станом на 12 годину дня останніми скористалися 2917 людей", — сказано у повідомленні.
Додаткові бригади працюють над відновленням світла на Харківщині
На Харківщині до робіт з відновлення електропостачання залучили додаткову техніку та збільшили кількість ремонтних бригад, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
"Обговорили алгоритм відновлення електропостачання, проаналізували поточну ситуацію та оцінили масштаби руйнувань", — сказано у повідомленні.
У Первомайській громаді почали відновлювати світло
Як повідомив Первомайський РЕМ, щойно почалось поетапне включення електроенергії в громаді, а саме на території міста та Грушинсього і Ржавчицького старостатів.
Ситуація у Харкові на 12:20: що Терехов сказав у нацмарафоні
Окрім пунктів незламності у Харкові також працюють пункти, де безплатно роздають їжу, сказав у нацмарафоні міський голова Ігор Терехов. За його словами, фахівці Укренерго працюють над відновленням світла. Комунальним службам вдалося частково відновити водопостачання, воду подають із пониженим тиском. На цей час майже усі пожежі, що сталися після ударів у Харкові, загасили.
У поліції показали наслідки ракетних ударів по Харкову
Фото опублікували у Facebook.
Як під час блекауту споващатимуть про тривоги
Через перебої з електропостачанням сповіщення про повітряні тривоги будуть здійснюватися через звукове повідомлення на мобільні телефони. Крім того, додатково співробітники ДСНС та Нацполіції будуть сповіщати громадян через гучномовці та рації, об’їжджаючи місто, повідомив керівник ОВА Синєгубов.
Лінії 103 та 112 відновили роботу
Про це повідомили в обладміністрації.
Як Харків живе під час блекауту
У Харкові немає світла внаслідок ракетних ударів РФ 22 березня по енергетичній інфраструктурі регіону. У місті ввели графік подачі води з послабленим тиском, у місту курсують автобуси за "блекаутними" маршрутами, що розробили у 2023 році.
Читайте репортаж Суспільного, як у Харкові працює бізнес без світла, та як працюють пункти незламності.
Чугуївська громада: яка ситуація зі світлом
Після знеструмлення у Чугуївській громаді під Харковом електрику подали до Кочетокського комплексу водопідготовки, повідомила міська голова Галина Мінаєва. За її словами, найближчим часом водопостачання Чугуєва буде повністю відновлене.
"Дещо складніша ситуація зараз в Клугино-Башкирівці, де через відсутність електроенергії маємо проблеми не тільки з водо-, але й з теплопостачанням. Наразі всі профільні служби працюють над тим, щоб запустити генератори на об'єктах інфраструктури цього мікрорайону. Необхідний запас пального маємо. Плануємо поки що подавати воду та тепло в Клугино-Башкирівці за графіком", — повідомила Мінаєва.
За її словами, у сільських населених пунктах громади немає електроенергії та частково відсутнє водопостачання.
"В Зарожному та Великій Бабці тривають роботи з наповнення водонапірних башт за допомогою генераторів. В Кам'яній Ярузі, як і в місті, водопостачання відновиться після заповнення мереж ПВКХ "Дінець", — сказано у повідомленні.
Мінаєва зазначила, що у звичайному режимі працює лікарня та інші життєво важливі установи.
Тип ракет повідомили у прокуратурі
Щонайменше 18 ракет типу С-300 та "Іскандер" застосували росіяни під час ранкового удару по критичній інфраструктурі на Харківщині, повідомила попередні дані пресслужба обласної прокуратури.
Атака по енергосистемі: ситуація на Харківщині
Тимчасово знеструмлено Харків та інші населені пункти Харківського району, Первомайська громада Лозівського району, повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.
"Частково без світла залишилися інші міста регіону — Красноград, Олексіївка громада, Куп'янський район. В області вводяться графіки відключень світла, аби зберегти енергосистему", — сказано у повідомленні.
Рятувальники показали, як працюють у Харкові під час блекауту
Світлини опублікувала пресслужба ДСНС.
"На місці ліквідації наслідків ворожого удару працюють надзвичайники, пожежний потяг. За попередніми даними, без електроенергії біля 700 тис. споживачів", — сказано у повідомленні.
Руйнування та пожежі заіксували на п'яти підстанціях в місті та області
"Ворог цілив по об'єктах енергетики. Руйнування та пожежі маємо на п'яти підстанціях в місті та області. На кожну ворог випустив по кілька ракет", — повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Лінія 101 відновила роботу
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
Взяли під варту переселенця з Харківщини, який у Полтаві передав РФ маршрут руху танків Abrams — прокуратура
Про це 22 березня повідомила Харківська обласна прокуратура.
За її даними, підозрюваний переїхав до Полтави як ВПО та працював штампувальником на місцевому підприємстві.
"У серпні 2023 року він зареєструвався у проросійській групі в месенджері Telegram. Мета цього чату — передавати російським кураторам інформацію про переміщення військової техніки по території України. Фігурант використовував всі методи конспірації: писав повідомлення під нікнеймом, приховав номер, періодично видаляв листування та виходив з групи", — сказано у повідомленні.
Чоловік спостерігав за переміщенням військової техніки ЗСУ у Харківській та Полтавській областях.
"Підозрюваний задокументував у Полтаві маршрут рух іноземних танків Abrams, що були передані американськими партнерами як допомога Україні у відсічі збройної агресії РФ. Після цього фігурант текстом надсилав інформацію у проросійський чат. Правоохоронці викрили чоловіка за місцем його проживання у Полтаві", — повідомили у прокуратурі.
Там зазначають, що під час судового засідання чоловік не приховував своєї проросійської позиції.
"Він казав, що "України як держави не існує, а нинішня влада є незаконною". Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про нову підозру фігуранту", — повідомила пресслужба.
Чоловікові за поширення даних про рух військової техніки та ЗСУ загрожує до п'яти років позбавлення волі.
На Харківщини внаслідок атаки РФ поранений працівник одного з об'єктів енергоінфраструктури
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, стан чоловіка задовільний, йому надали медичну допомогу.
Близько 700 тисяч споживачів на Харківщині залишились без електроенергії, зазначив Синєгубов.
Водоканал подає воду зі зниженим тиском
Про це повідомила пресслужба водоканалу.
Коментар "Укренерго" про ситуацію зі світлом
Ранкова атака росіян по енергетичній системі України була найбільшою за весь час, вона характеризується тим, що були застосовані комбіновані засоби ураження, сказав у нацмарафоні розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
За його словами, масштаб пошкоджень у Харкові більший, ніж в інших регіонах.
Харків атакували ракетами С-300 та Х-22
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
"Харків тимчасово без світла. Усі профільні служби працюють, проводиться ремонт, ситуація під контролем. Відкриті усі пункти Незламності, за потреби можна звертатися до них", — сказано у повідомленні.
Як працюють комунальні служби після знеструмлення
"Починаємо подавати воду завдяки альтернативним джерелам енергії у нас є така можливість. Також перейшли на генератори та запускаємо об’єкти "Харківських тепломереж". Таким чином, 40 тис. абонентів будуть підключені до теплопостачання. На маршрути вже вийшли автобуси, замінивши знеструмлені трамваї, тролейбуси та метрополітен", — повідомив Ігор Терехов у нацмарафоні.
Пожежі після влучань ще не загасили
У Харкові продовжують гасити пожежі на електричних підстанціях, що виникли після російських ударів по місту, повідомив у нацмарафоні міський голова Ігор Терехов.
У Харкові не працюють світлофори
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"У звʼязку з тим, що ворог сьогодні завдав ударів по енергоструктурі Харкова та вивів її з ладу, у місті не працюють світлофори. Звертаюся до водіїв з проханням бути максимально обережними на дорогах, аби уникнути аварій", — сказано у повідомленні.
У Харкові відкриті всі пункти незламності
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Як викликати швидку під час блекауту
Резервні номери служби 103 опублікувала Харківська ОВА.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 22 березня
"На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області", — сказано у повідомленні.
У Харкові не працює лінія 104
Повідомили у Газмережах.
Виклики на аварійно-диспетчерську службу Харківської міської філії "Газмережі" приймаються за номерами:
- 067-500-28-99;
- 063-368-36-48;
- 067-406-17-62.
На Харківщині є перебої на лінії 101 та 112
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"В екстреному випадку можна скористатись резервними номерами телефонів для виклику служби ДСНС", — сказано у повідомленні.
Перелік номерів:
- 0730270112;
- 0501139001;
- 0501139002.
Знеструмлення Харкова: як працює залізниця
В результаті нічних обстрілів є декілька знеструмлених ділянок, залучили резервні схеми живлення та тепловози, всі поїзди продовжують рух, повідомила Укрзалізниця.
"Зокрема у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно з швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem, здійснюватиметься тепловозною тягою. Харківський вокзал переведено на резервне живлення, всі системи працюють, Фортеця Незламності та дитячий простір відчинені для відвідувачів", — сказано у повідомленні.
Якщо ви все ж пропустили свій рейс через обстріли та вимушену зупинку метро у незламному Харкові або деінде — ми приймемо вас на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком.
У частини Новобаварського та Основ'янського районів призупинять водопостачання
Водопостачання призупинять через ремонт на водогоні, повідомили у "Харківводоканалі".
З повним переліком вулиць, де не буде води 22 березня з 09:00 до 23:00, можна за посиланням.
На складних ділянках доріг у Харкові патрульні посилено контролюють рух
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.
"За необхідності на перехрестях з найбільш інтенсивним рухом патрульні здійснюють ручне регулювання. Біля цих ділянок зосереджено додаткові сили поліцейських, які слідкуватимуть за дорожньою обстановкою до повного відновлення роботи світлофорів", — сказано у повідомленні.
Лозівську громаду попередили про можливі відключення світла
"Можливі аварійні знеструмлення. Намагаємось уникнути відключень тепла та води. Критична інфраструктура та лікарні забезпечені аварійними джерелами живлення", — написав керівник громади Сергій Зеленський.
Погода на 22 березня у Харкові та області: дані гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Без опадів. Слабкий туман;
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7-12° тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі 1-3° морозу, вдень 9-11° тепла.
Поїзди у метро не ходитимуть через ракетні удари по Харківщині
Метро у Харкові після ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону працює як укриття, повідомила пресслужба підприємства. Про відновлення руху поїздів повідомлять додатково.
З 07:00 знеструмлять Первомайський
Про це повідомила міська рада.
"Як повідомили представники Первомайської РЕМ, сьогодні внаслідок ракетних ударів російського агресора по критичній інфраструктурі Харківської області, для стабілізаційних заходів буде знеструмлено місто Первомайський із 07:00 години. Про час включення буде повідомлено пізніше", — сказано у повідомленні.
Притулок Центру поводження з тваринами не працюватиме, клініка працюватиме у черговому режимі
Про це повідомили на комунальному підприємстві, зазначивши, що планові операції тварин перенесли.
Дані про поранених у Харкові на 06:00 не надходили
Звернень до медиків екстренки після ударів по Харкову не було, сказав Суспільному дані на 06:00 директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
У поліції можна зарядити телефони та підключитися до інтернету
"Якщо вам потрібно зателефонувати близьким, викликати екстрені служби, зарядити телефони, ви можете звернутися до найближчих райвідділів поліції. В кожному райвідділі ми запустили роботу старлінків, генераторів", — повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
Як додзвонитися до поліції у випадку блекауту
Номери районних управлінь опублікувала пресслужба поліції.
У Харкові не працюватиме електротранспорт
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що вводять схему транспорту, розроблену для блекаутів.
Понад 15 ударів РФ по критичній інфраструктурі
Харків фактично повністю без світла, повідомив керівник ОВА Синєгубов. Він каже, що РФ здійснили понад 15 ударів по обʼєктах енергетики.
У Харкові проблеми з опаленням та водопостачанням
Жителі Харкова повідомляють про проблеми з водопостачанням та опаленням після серії вибухів у місті.
Удари по критичній інфраструктурі підтвердив і Синєгубов
"Ворог вкотре обстрілює Харків. Зафіксовано влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Не покидайте укриттів, небезпека ще не минула", — повідомив о 04:54 керівник ОВА Олег Синєгубов.
Зранку 22 березня у Харков пролунали понад 15 вибухів
Харків знеструмлено, повідомив міський голова Ігор Терехов.