Який вигляд має Харків під час блекауту: фоторепортаж

Понад 16 годин у Харкові відсутнє електропостачання внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі вранці 22 березня.
Магазини, аптеки, кав'ярні працюють завдяки генераторам. У місті не ходить громадський транспорт, окрім автобусів.
Знеструмлений Харків, 22 березня 2024 року. Микита Ольховський/Суспільне Харків
Знеструмлений Харків, 22 березня 2024 року. Микита Ольховський/Суспільне Харків
Знеструмлений Харків, 22 березня 2024 року. Микита Ольховський/Суспільне Харків
Знеструмлений Харків, 22 березня 2024 року. Микита Ольховський/Суспільне Харків
Знеструмлений Харків, 22 березня 2024 року. Микита Ольховський/Суспільне Харків
Знеструмлений Харків, 22 березня 2024 року. Микита Ольховський/Суспільне Харків
Читати ще
Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube