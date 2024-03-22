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Який вигляд має Харків під час блекауту: фоторепортаж
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Який вигляд має Харків під час блекауту: фоторепортаж

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харків без світла 22 березня
Знеструмлений Харків, 22 березня 2024 року. Микита Ольховський/Суспільне Харків

Понад 16 годин у Харкові відсутнє електропостачання внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі вранці 22 березня.

Магазини, аптеки, кав'ярні працюють завдяки генераторам. У місті не ходить громадський транспорт, окрім автобусів.

блекаут у харкові
Знеструмлений Харків, 22 березня 2024 року. Микита Ольховський/Суспільне Харків

харків блекаут
Знеструмлений Харків, 22 березня 2024 року. Микита Ольховський/Суспільне Харків

Який вигляд має Харків під час блекауту: фоторепортаж
Знеструмлений Харків, 22 березня 2024 року. Микита Ольховський/Суспільне Харків

Який вигляд має Харків під час блекауту: фоторепортаж
Знеструмлений Харків, 22 березня 2024 року. Микита Ольховський/Суспільне Харків

Який вигляд має Харків під час блекауту: фоторепортаж
Знеструмлений Харків, 22 березня 2024 року. Микита Ольховський/Суспільне Харків

Який вигляд має Харків під час блекауту: фоторепортаж
Знеструмлений Харків, 22 березня 2024 року. Микита Ольховський/Суспільне Харків

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