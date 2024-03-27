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Капітан Артур Пруглов зі Слов'янської бригади НГУ отримав орден "Золота Зірка"
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Капітан Артур Пруглов зі Слов'янської бригади НГУ отримав орден "Золота Зірка"

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Капітан Артур Пруглов отримав орден Золота Зірка
Артур Пруглов отримав орден Золота Зірка від Володимира Зеленського. Facebook/Військова частина 3035 НГУ

Капітан Артур Пруглов зі Слов'янської 18-ї бригади НГУ отримав від президента орден "Золота Зірка".

Про це йдеться в указі президента України №173/2024.

"Групи під його командуванням успішно штурмували позиції російського окупанта, знищували його техніку та солдатів, звільнили полонених нацгвардійців та сприяли виведенню українських військових з оточення", — повідомили в теруправлінні НГУ.

Також в НГУ розповіли, що капітан брав участь у боях під Кремінною.

Військовий також має медаль "За військову службу Україні". Пруглов отримав її торік у грудні.

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