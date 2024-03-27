Армія РФ скинула вибухівку з дрона на жителя Веселого Херсонської області

Російські військові 27 березня 2024 року скинули вибухівку з дрона на жителя села Веселе Херсонської області.
Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
За інформацією ОВА, 37-річний чоловік отримав уламкові поранення плеча та ноги, черепно-мозкову травму. Пораненого доправили до лікарні, йому надають необхідну допомогу.
Що відомо про обстріли Херсонщини 27 березня 2024 року
Близько 15:00 27 березня 2024 року російські військові обстріляли Херсон. Травмований 80-річний місцевий житель.
Російські війська 27 березня обстріляли село Михайлівка Бериславського району, загинула людина.
Російські війська зранку 27 березня обстріляли Херсон. Російські снаряди пошкодили офісну будівлю у центрі Херсона. Також вибуховою хвилею вибило шибки в будинку, розташованому поряд.
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