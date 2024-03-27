Вибух пролунав у Харкові близько 21:09. У місті та області оголошена повітряна тривога. Влучання зафіксували у Шевченківському районі міста.

Удар по Харкову підтвердив Харківський міський голова Ігор Терехов: за його даними, Росія поцілила по житловій забудові.

Суспільне Харків стежить за офіційними повідомленнями про наслідки влучань РФ. Новина доповнюється.

Доповнено о 21:33: Наразі інформація про поранених внаслідок влучання не надходила, повідомили міський голова Харкова Терехов та очільник ОВА Синєгубов.

За даними Терехова, у будинку поруч з місцем удару вилетіли шибки.

Доповнено о 21:48: За попередніми даними, РФ знову вдарила по цивільній інфраструктурі Харкова керованим снарядом, повідомив очільник Харківської ОВА Синєгубов.

Доповнено о 22:58: Одна людина зазнала поранень внаслідок влучання, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Доповнено о 23:09: Удару по Харкову ввечері 30 березня, ймовірно, завдали тим самим новим боєприпасом, яким росіяни били 27 березня, розповів Суспільне Харків міський голова Ігор Терехов на місці влучання в Шевченківському районі.

"Був один потужний удар був біля будівлі, без прямого влучання (в будинок — ред.). Зачепило один будинок, але в ньому 12 підʼїздів, 480 квартир. Дуже багато вибитих вікон. На щастя, комунікації не пошкоджені. Дахи будемо обстежувати завтра зранку", — зазначив Терехов.

За його даними, окрім житлової будівлі пошкоджень зазнала школа, яку відновлювали після пошкодження 27 березня.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube