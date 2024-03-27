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З Лиманської громади на Донеччині евакуювали ще двох людей
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З Лиманської громади на Донеччині евакуювали ще двох людей

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Евакуація з населених пунктів біля фронту у Донецькій області
Евакуація жителів Донецької області з Закітного та Торського. Скрін з відео поліції Донеччини

З Закітного на Донеччині евакуювали 59-річного чоловіка, а з Торського — 84-річну жінку. Ці населені пункти розташовані біля фронту. Нещодавно був вбитий останній житель села Ямполівка цієї ж громади, в його будинок влучила ракета. Чоловіку було 64 роки.

Про це розповіли у поліції Донеччини.

"Оселю 84-річної жительки Торського обстрілом знищили російські війська. Жінка в цей час була надворі. Вона понад рік жила у сусідів. Правоохоронці вмовили її виїхати до родичів на Житомирщину", — розповіли у поліції.

В поліції уточнили, що житель Закітного погодився виїхати з населеного пункту через стан здоров’я, чоловік вирішив евакуюватись до своєї родини, яка живе у Львівській області.

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