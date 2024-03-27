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Загроза балістики: у Миколаєві чутно звуки вибухів
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Загроза балістики: у Миколаєві чутно звуки вибухів

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Ілюстративне фото.
Ілюстративне фото. Фото: УНІАН

У Миколаєві 27 березня близько 14:30 було чутно звуки вибухів. Тривога в області оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Хроніка подій

О 14:28 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Через декілька хвилин в обласному центрі було чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного. Міський голова Сєнкевич підтвердив вибухи.

Доповнено 15:27: Очільник ОВА Віталій Кім повідомив про травмованих людей внаслідок атаки.

Доповнено 16:58: Міський голова Сєнкевич повідомив, що кількість поранених зросла до 8 людей.

Доповнено 19:00: Внаслідок ракетного удару по Миколаєву виникла пожежа триповерхової будівлі промислового об'єкта, повідомили у ДСНС.

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Що відомо про останній обстріл Миколаєва

  • Російська армія вночі 25 березня 2024 року атакувала Миколаївщину безпілотниками. Внаслідок падіння уламків збитих дронів типу "Shahed-131/136" в одному із мікрорайонів Миколаєва попередньо пошкоджено близько 25 будинків. Три житлові будинки зруйновано. Поранень зазнали одинадцять людей.

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