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Google забороняє ШІ-чатботу Gemini відповідати на запити щодо глобальних виборів — Reuters
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Google забороняє ШІ-чатботу Gemini відповідати на запити щодо глобальних виборів — Reuters

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Google забороняє ШІ-чатботу Gemini відповідати на запити щодо глобальних виборів — Reuters
Ілюстративне фото: Getty Images

Корпорація Google забороняє чатботу Gemini, який використовує у роботі штучний інтелект, відповідати на запити щодо глобальних виборів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що такий захід буде запроваджений, аби уникнути потенційних помилок у розгортанні технології. Обмеження набудуть чинності безпосередньо перед президентськими виборами у США.

"Під час підготовки до багатьох виборів, що відбуваються у всьому світі в 2024 році, і з великої обережності ми обмежуємо типи запитів, пов'язаних з виборами, на які Gemini даватиме відповіді", — сказав представник холдингової компанії Alphabet Inc, яка управляє компанією Google Inc.

У грудні 2023 року компанія Google оголосила про запуск своєї найдосконалішої моделі генеративного штучного інтелекту Gemini. Вона може конкурувати з інструментом GPT-4 від OpenAI.

Представники компанії також зазначили, що Gemini стала першою моделлю ШІ, яка перевершила людей-експертів у виконанні певних завдань. Щобільше, у кількох тестах вона показала кращий результат, ніж інструмент GPT4 від OpenAI.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

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