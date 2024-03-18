НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Ілон Маск опублікував вихідний код чат-бота xAI Grok
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТІЛОН МАСКСШАЗброя і технологіїПодіїСвіт

Ілон Маск опублікував вихідний код чат-бота xAI Grok

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Винахідник Ілон Маск
Генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск, Лондон. Фото: AP /Kirsty Wigglesworth, Pool

Американський винахідник Ілон Маск опублікував вихідний код чат-бота Grok.

Про це пише The New York Times.

Чат-бот Grok розробила компанія Маска xAI. Штучний інтелект змодельований за зразком із роману "Автостопом по галактиці" та був представлений компанією у листопаді минулого року.

Бізнесмен розповідав, що штучний інтелект пише тексти, у яких є місце сарказму та гумору, а інформацію бере в режимі реального часу із соцмережі Х (раніше Twitter).

"Ще належить попрацювати, але ця платформа вже є найпрозорішою і правдоподібною (не висока планка, якщо чесно)", — написав він у відповідь на коментар про відкритий вихідний код алгоритму.

Як пише видання, публікація вихідного коду Grok — це "останній залп" між Маском та розробником чат-бота ChatGPT компанією OpenAI.

Ілон Маск подав до суду на компанію OpenAI та Сема Альтмана через комерціалізацію компанії. Він стверджує, що OpenAI перетворилася на де-факто дочірню компанію Microsoft із закритим вихідним кодом, яка вдосконалює штучний інтелект (AGI), щоб "максимізувати прибуток для Microsoft, а не на благо людства".

Директор зі стратегії розробника ChatGPT Джейсон Квон відкинув звинувачення, припустивши, що приводом для позову могли стати "сум Ілона про те, що він сьогодні не бере участі в роботі компанії". Пізніше OpenAI у відповідь на позов заявила, що "сумно, що дійшло до цього". Там зазначили, що підприємець подав до суду, коли компанія "почала робити значний прогрес у виконанні місії OpenAI без нього".

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
ШІ
США та низка країн представили Генасамблеї ООН резолюцію щодо ШІ
Google забороняє ШІ-чатботу Gemini відповідати на запити щодо глобальних виборів — Reuters
Google забороняє ШІ-чатботу Gemini відповідати на запити щодо глобальних виборів — Reuters
дезінформація, діпфейк з Трампом
Цифрові маніпуляції в медіа: де межа дозволеного і які переваги штучних зображень
освіта, штучний інтелект, університет, студент, викладач, Житомир
Програмування, пошук та перевірка інформації: як використовують штучний інтелект у житомирських університетах
На початок