Ілон Маск опублікував вихідний код чат-бота xAI Grok

Американський винахідник Ілон Маск опублікував вихідний код чат-бота Grok.

Про це пише The New York Times.

Чат-бот Grok розробила компанія Маска xAI. Штучний інтелект змодельований за зразком із роману "Автостопом по галактиці" та був представлений компанією у листопаді минулого року.

Бізнесмен розповідав, що штучний інтелект пише тексти, у яких є місце сарказму та гумору, а інформацію бере в режимі реального часу із соцмережі Х (раніше Twitter).

"Ще належить попрацювати, але ця платформа вже є найпрозорішою і правдоподібною (не висока планка, якщо чесно)", — написав він у відповідь на коментар про відкритий вихідний код алгоритму.

Як пише видання, публікація вихідного коду Grok — це "останній залп" між Маском та розробником чат-бота ChatGPT компанією OpenAI.

Ілон Маск подав до суду на компанію OpenAI та Сема Альтмана через комерціалізацію компанії. Він стверджує, що OpenAI перетворилася на де-факто дочірню компанію Microsoft із закритим вихідним кодом, яка вдосконалює штучний інтелект (AGI), щоб "максимізувати прибуток для Microsoft, а не на благо людства".

Директор зі стратегії розробника ChatGPT Джейсон Квон відкинув звинувачення, припустивши, що приводом для позову могли стати "сум Ілона про те, що він сьогодні не бере участі в роботі компанії". Пізніше OpenAI у відповідь на позов заявила, що "сумно, що дійшло до цього". Там зазначили, що підприємець подав до суду, коли компанія "почала робити значний прогрес у виконанні місії OpenAI без нього".