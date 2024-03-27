У Слов'янську Донецької області запрацював оновлений Громадський центр, в якому надають психологічну допомогу дорослим та дітям. Також жителі міста можуть отримати тут безкоштовні юридичні консультації. Суспільне Донбас побувало на відкритті й дізналося як долучитися до терапії та де ще діють подібні ініціативи.

Жителька Слов'янська Олена Глоба звернулася до фахівців громадського центру за психологічною допомогою. Спілкування з фахівцями знижує тривожний стан та дає відчуття впевненості, ділиться жінка.

"Найголовніша проблема — це страх, за життя своїх дітей, онуків, за місто, що з ним буде. Попри те, що йде війна, людям потрібна підтримка, психологічна і взагалі соціальна підтримка. Коли ми спілкуємося з психологинями, ми розуміємо — з нами поруч друзі, які готові нас підтримати, дати пораду, можливість відчувати себе більш-менш безпечно", — зазначила Олена Глоба.

Жителька Слов'янська Олена Глоба, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Також у громадському центрі психологи проводять терапію для батьків. Житель Слов'янська Леонід відвідав заняття із дружиною. Чоловік зізнається, раніше такого досвіду не мав.

"Мені буде цікаво поспілкуватись з сімейним психологом. У моїй життєвій практиці ще не було подібного спілкування. Є деякі питання — інколи не знаю, як себе поводити з дитиною, особливо зі старшою, бо вона дівчинка", — поділився Леонід.

Заняття з психологом Олександрою Саєнко у громадському центрі, Слов'янськ, Донецька область. Фото: надала Вікторія Курська

У громадському центрі є терапія для дорослих, а також юридичні послуги. Фото: надала Вікторія Курська

В окремій кімнаті фахівці провели інтерактивне заняття з дітьми. Спільно з батьками вони розмальовували шопери.

"Діти розважаються, оскільки дуже важливо бавитися в цей непростий період. Вони — супергерої, які знаходять свої суперсили", — зауважила асистентка проєкту Вікторія Курська.

Заняття для дітей у громадському центрі, Слов'янськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Громадський центр: як працює ініціатива на Донеччині

Як розповіла Вікторія Курська, їхня громадська ініціатива на Донеччині діє вже майже рік і загалом охопила до семи тисяч людей. Окрім Слов'янська, представництво є ще в Покровську, а також задіяні чотири мобільні бригади, які їздять по громадах Краматорського та Покровського районів.

"Будівля центру у Покровську пошкоджена обстрілом — вікна, двері. Але там продовжує працювати мобільна бригада. Ще є така сама в Костянтинівці і ще дві — у Слов'янську. Вони їздять по віддалених громадах району. Громадський центр у самому місті — Слов'янську, був і раніше, але тепер ми маємо оновлене приміщення. Міська рада нам надала його безкоштовно, а партнери зробили в трьох кімнатах капітальний ремонт і оснастили технікою, меблями", — пояснила асистентка проєкту.

Вікторія Курська на відкритті оновленого центру. Фото: надала Вікторія Курська

Центр працює для психологічної підтримки жителів прифронтового регіону різного віку, додала вона. Послуги надає безоплатно.

"У громадському центрі вже працюють наші психологи та соціальна робітниця, також є юрист, який надає безоплатні юридичні консультації. Працюємо для різних категорій. У нас є люди поважного віку, дорослі, батьки дітей, просто жителі, які заходять до нас у центр. Особлива увага — дітям", — розповіла Вікторія Курська.

Працює центр по буднях з 9:00-16:00, за попередньою реєстрацією.

Записатися можна також за телефоном: 0955748352.

Реалізовує проєкт громадська організація "Аваліст" у партнерстві з Міжнародною організацією CARE за підтримки Євросоюзу.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram