У місті Кам’янка-Бузька на Львівщині поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у наданні неправдивого повідомлення про підготовку вибухів у медзакладах.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 13 січня чоловік зателефонував на оперативну лінію 102 та повідомив про підготовку вибухів у медичних закладах, розташованих на території громади.

"На повідомлення реагували правоохоронці – у приміщеннях двох лікарень працювали спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та співробітники інших служб поліції Львівщини",— зазначають у поліції.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.