Російські нафтові компанії зіштовхнулися з затримками до декількох місяців в оплаті за нафту і паливо, оскільки банки в Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) стають обережнішими через загрозу вторинних санкцій США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на вісім джерел з банківської та торговельної галузей.

Зазначається, що затримки платежів зменшують фінансові надходження до РФ і роблять їх нестабільними, що дозволяє США досягати подвійних санкційних цілей — перервати надходження грошей до РФ, щоб покарати її за війну проти України, не підриваючи при цьому глобальні потоки енергоносіїв.

За словами джерел агентства, кілька банків у Китаї, ОАЕ та Туреччині за останні тижні посилили свої вимоги щодо дотримання санкцій, що призвело до затримок або навіть відмови у грошових переказах до Москви.

Банки, остерігаючись вторинних санкцій США, почали вимагати від своїх клієнтів письмові гарантії того, що жодна фізична або юридична особа із санкційного списку не бере участі в угоді або не є отримувачем платежу.

За словами джерел, в ОАЕ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) і Dubai Islamic Bank (DIB) призупинили кілька рахунків, пов'язаних із торгівлею російськими товарами.

Банк Mashreq в ОАЕ, турецькі Ziraat і Vakifbank і китайські банки ICBC і Bank of China все ще обробляють платежі, але на їхню обробку потрібні тижні або місяці, повідомили чотири джерела.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що проблеми з платежами існують

"Звичайно, безпрецедентний тиск з боку США і Європейського союзу на Китайську Народну Республіку продовжується. Це, звичайно, створює певні проблеми, але не може стати перешкодою для подальшого розвитку наших торговельно-економічних відносин (з Китаєм, — ред.)", — сказав він.

Reuters зазначає, що Захід запровадив численні санкції проти Росії після того, як вона вторглася в Україну в лютому 2022 року. Операції з російською нафтою не є незаконними, якщо вона продається нижче встановленого Заходом обмеження ціни в 60 доларів за барель.

Експорт нафти РФ та платежі за неї дестабілізувалися в перші місяці повномасштабної війни, але згодом нормалізувалися, оскільки Москва перенаправила потоки в Азію та Африку, замість Європи.

"Проблеми повернулися з грудня після того, як банки і компанії усвідомили реальність загрози вторинних санкцій США", — повідомило одне з джерел.

Джерело посилалося на розпорядження Мінфіну США від 22 грудня 2023 року, в якому іноземні банки попереджають про можливе застосування санкцій за ухилення від російських лімітів цін.

Відповідно до наказу США банки Китаю, ОАЕ та Туреччини, які працюють з Росією, посилили перевірки, почали вимагати додаткову документацію та навчили більше персоналу, щоб переконатися, що угоди відповідають обмеженню ціни, повідомили торгові джерела.

Додаткові документи, які вимагають банки, можуть включати також інформацію про власників усіх компаній, що беруть участь в угоді, та персональні дані фізичних осіб, які контролюють ці компанії, щоб можна було перевірити, чи не підпадають вони під санкції.

Наприкінці лютого банки ОАЕ були змушені посилити перевірку платежів, оскільки їх попросили надавати інформацію американським банкам-кореспондентам і Мінфіну США, якщо вони проводять транзакції до Китаю від імені російських компаній, що означало затримки в обробці платежів до Росії.

За словами одного з джерел, це призвело до затримки в обробці платежів з РФ.

"Це стало складно, і навіть не для доларових транзакцій. Іноді на виконання прямої транзакції юань-рубль йдуть тижні", — заявив один із трейдерів.

Раніше стало відомо, що китайський банк Chouzhou Commercial повідомив клієнтів про зупинення операцій з Росією та Білоруссю, незалежно від платіжної системи. Транзакції припинено як у випадку зі SWIFT, так і з російською системою СПФС і китайською CIPS.

Згодом ЗМІ повідомили, що три з чотирьох найбільших банків Китаю — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) та Bank of China — перестали приймати платежі з російських фінансових організацій.