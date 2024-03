Великі банки Китаю перестали приймати платежі в юанях із РФ — росЗМІ

Великі банки Китаю повідомили своїх російських клієнтів про припинення приймання платежів з РФ у юанях. Причина — посилення санкції проти РФ.

Про це повідомляє видання "Ізвєстія" з посиланням на джерела у бізнесі.

Китайську валюту з Росії припинили приймати Ping An Bank та Bank of Ningbo (займають 13-те та 15-те місця за капіталізацією відповідно).

Джерела також називають інші банки КНР, які ввели такі ж обмеження: China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank, China Zheshang Bank та низку організацій за участю міжнародного капіталу.

Ці китайські фінорганізації справді перестали приймати платежі в юанях із Росії приблизно з середини січня 2024 року, підтвердило джерело з банківського сектору РФ. За його словами, зараз ця проблема, як і раніше, актуальна. Нові обмеження з боку банків викликані побоюваннями через можливе введення вторинних санкцій та тиску з боку США.

Інший співрозмовник видання наголосив, що йдеться саме про трансакції у юанях. Раніше вже повідомляли про припинення приймання доларів з РФ багатьма китайськими фінорганізаціями та затримками у розрахунках, проте операції у національних валютах активно йшли.

Платежі у юанях з Росії не приймає й ціла низка китайських банків з міжнародним капіталом. Серед них – місцеві філії CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank та Mizuho Bank. Однак вони перестали проводити операції з клієнтами з нашої країни ще з 2022 року, після запровадження санкцій, уточнили два джерела на банківському ринку.

Видання зазначає, що з кінця грудня 2023 року проблеми з розрахунками почалися з Китаєм та Туреччиною. Це з набуттям чинності 12 пакета заходів проти РФ. Після цього контроль з боку американської влади посилився. Тоді банки КНР почали відмовлятися приймати платежі в доларах із Росії, тому що такі операції легко відстежуються у США.

Раніше стало відомо, що китайський банк Chouzhou Commercial повідомив клієнтів про зупинення операцій з Росією та Білоруссю, незалежно від платіжної системи. Транзакції припинено як у випадку зі SWIFT, так і з російською системою СПФС і китайською CIPS.

Згодом ЗМІ повідомили, що три з чотирьох найбільших банків Китаю — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) та Bank of China — перестали приймати платежі з російських фінансових організацій.