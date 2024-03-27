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У Павлограді на Дніпропетровщині планують перейменувати 24 топоніми. Як запропонувати нову назву
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У Павлограді на Дніпропетровщині планують перейменувати 24 топоніми. Як запропонувати нову назву

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Місто, Павлоград
Павлоград. Суспільне Дніпро

У Павлограді, що на Дніпропетровщині, планують перейменувати 19 вулиць та п'ять провулків. Наразі у місті розпочинають громадські обговорення.

Про це мовиться на сайті міської ради.

Нові назви можна запропонувати таким топонімам:

  • вулиця 35-ї Дивізії;
  • вулиця Бабенка;
  • вулиця Войнової;
  • вулиця Кабака;
  • вулиця Караванченка;
  • вулиця Ковната;
  • вулиця Ковпака;
  • вулиця Короленка;
  • вулиця Котіна;
  • вулиця Кравченка;
  • вулиця Михайла Кутузова;
  • вулиця Макаренка;
  • вулиця Партизанська;
  • вулиця Прибера;
  • вулиця Сергєєва-Ценського;
  • вулиця Валентина Сєрова;
  • вулиця Сметаніна;
  • вулиця Спартака;
  • вулиця Червона;
  • провулок Бригадний;
  • провулок Декабристів;
  • провулок Макаренка;
  • провулок Синельниківський;
  • провулок Якова Черніхова.

Як взяти участь у громадських обговореннях

Громадські обговорення триватимуть з 28 березня до 28 квітня. Проводитимуть їх в онлайн-режимі.

Свій варіант можна подати у письмовій формі до відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Павлоградської міської ради — кабінет 100, вулиця Соборна, 95. Або ж на електронну почту: [email protected]. У повідомленні необхідно зазначити прізвище, ім'я, по батькові та адресу. Анонімні пропозиції не розглядатимуть.

"Просимо мешканців міста звертати увагу на вже існуючі назви об’єктів топонімії та враховувати їх при наданні власних пропозицій. Також просимо керуватися Законом України „Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", — йдеться у повідомленні.

Участь у громадському обговоренні можуть брати містяни та громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

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