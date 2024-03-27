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На Буковині прощаються з трьома військовими: Романком, Сливчуком та Волощуком
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На Буковині прощаються з трьома військовими: Романком, Сливчуком та Волощуком

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Іван Романко, Юрій Сливчук та Євген Волощук
Загиблі військові Іван Романко, Юрій Сливчук та Євген Волощук. Чернівецька обласна адміністрація

27 березня у Чернівецькій області попрощаються з трьома загиблими військовими: Іваном Романком, Юрієм Сливчуком та Євгеном Волощуком.

Про це повідомили на сторінці обласної військової адміністрації у Facebook.

Іван Романко мав звання молодшого сержанта та служив у військовій частині А4056. Загинув 21 березня під час виконання бойового завдання на Луганщині, повідомили на сторінці Веренчанської громади у Facebook. Раніше бійця нагородили нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест". З військовим прощаються о 10:00 у селі Киселів.

Старший солдат Юрій Сливчук служив у військовій частині А1937. Він загинув в аварії у місті Київ, повідомили на сторінці Конятинської громади у Facebook. З військовим прощаються о 10:00 у селі Довгопілля.

Молодший сержант Євген Волощук служив у військовій частині А4267. Чоловік загинув під Бахмутом, повідомили на Facebook-сторінці Чернівецької гімназії №9, де навчається син військового. З Волощуком прощаються о 12:00 Алеї слави Центрального кладовища Чернівців.

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