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Випустили з пів десятка снарядів. Війська РФ атакували Нікопольщину з артилерії
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Випустили з пів десятка снарядів. Війська РФ атакували Нікопольщину з артилерії

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Пізно ввечері, 26 березня, російська армія обстріляла з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це у своєму Telegram-каналі написав начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Під ударом опинилися Червоногригорівська та Мирівська громади. На них випустили приблизно пів десятка снарядів.

"Після цього атаки припинилися і ніч в районі минула без обстрілів. Так само як і на решті територій Дніпропетровщини", — написав посадовець.

Загиблих та поранених внаслідок обстрілів немає.

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