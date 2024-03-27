Випустили з пів десятка снарядів. Війська РФ атакували Нікопольщину з артилерії

Пізно ввечері, 26 березня, російська армія обстріляла з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це у своєму Telegram-каналі написав начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Під ударом опинилися Червоногригорівська та Мирівська громади. На них випустили приблизно пів десятка снарядів.
"Після цього атаки припинилися і ніч в районі минула без обстрілів. Так само як і на решті територій Дніпропетровщини", — написав посадовець.
Загиблих та поранених внаслідок обстрілів немає.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро