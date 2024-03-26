Народна депутатка Галина Третьякова відкликала законопроєкт, який мав бути українською альтернативою "Акту Логана" в США. Він пропонував кримінальну відповідальність за неуповноважене представництво України в міжнародних переговорах. Документ викликав критику суспільства.

Про це Суспільному повідомили в народної депутатки.

У своєму Facebook Третьякова повідомила, що передбачається доопрацювання законопроєкту.

Більше про законопроєкт

Напередодні "Слуги народу" Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроєкт № 11104 про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах без надання на те повноважень та погоджень.

Пропонувалося притягувати до кримінальної відповідальності та позбавляти волі на 10-12 років, якщо громадянин України привласнив державні функції і презентував Україну від імені держави на міжнародній арені. А в умовах воєнного стану за ту саму діяльність — від 15 років ув'язнення до довічного.

У коментарі журналістці Суспільного нардепка Третьякова пояснила, що в Україні мають діяти принципи міжнародної політики за принципом One Voice — один голос.

"Під час війни, коли нам потрібна зброя, гуманітарна допомога, у нас цей голос має бути один. Водночас у нас не поодинокі випадки, коли різні політики, різні посадові особи, без повноважень на проведення міжнародних перемовин з іноземними урядами, можуть брати на себе представлення України навіть не в контексті преамбули Конституції, або нашої Конституції, де ми спрямували свій вибір на вступ до євроспільноти і до НАТО", — пояснювала пані Галина.

Депутатка додала, що законопроєкт базується на І і ІІІ розділах Конституції. Проте він не мав би обмежувати права, зокрема, правозахисників та громадських організацій.

Проте ініціативу розкритикували, зокрема, однопартієць Третьякової та Безуглої, народний депутат Віталій Безгін та очільниця "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук.