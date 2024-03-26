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Розікрали гроші, виділені на ремонт їдальні для військових. На Дніпропетровщині судитимуть посадовців
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Розікрали гроші, виділені на ремонт їдальні для військових. На Дніпропетровщині судитимуть посадовців

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Розікрали гроші, виділені на ремонт їдальні
Вилучені гроші. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

На Дніпропетровщині через розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт їдальні для військових, судитимуть керівництво фірми. Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

До суду передали обвинувальний акт щодо директора та виконавчого директора товариства з обмеженою відповідальністю. Їм інкримінують заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, у складі організованої групи, а також складання та видачі неправдивих документів.

Зокрема, фігуранти склали та підписали акти виконаних робіт на ремонт їдальні, в які було внесено завідомо неправдиві відомості. Збитки державі оцінюють більш ніж на 3,7 млн грн.

Під час обшуків в обвинувачених вилучили автівки, документи, комп’ютерну техніку та "чорнові" записи. Загальна вартість вилученого — близько двох мільйонів гривень.

Щодо інженера з технічного нагляду – кримінальна справа виділена в окреме провадження. Йому заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук.

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