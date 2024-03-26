Двотижневу адаптацію у спеціалізованому закладі на Івано-Франківщині проходить хлопчик з інвалідністю, якого 22 березня повернули з тимчасово окупованої РФ території. 10-річного Івана вивозили в Україну через територію Росії та Білорусі. Повернути його вдалося за посередництва Катару.

Про це розповіла Суспільному представниця уповноваженого з прав людини в Івано-Франківській області Євгенія Мнишенко. З її слів, це — перша дитина, повернена з окупації, яку поселили на Прикарпатті.

Як і де хлопчик зараз живе, читайте у репортажі Суспільного.

Бабуся Івана Жанна Андріївна каже, що їй телефонували з тимчасово окупованої території й пропонували дати дитині російське громадянство.

"Я відмовилася від цього. Кажу: "Я буду домагатися, щоб дитину повернути назад". Я дуже задоволена, що онук повернувся на рідну землю, я задоволена, що він буде отримувати медичне обслуговування в таких прекрасних умовах. Обов'язково я приїду до Вані, обов'язково", — говорить бабуся хлопчика.

Хлопчик зараз перебуває у спеціалізованому закладі на Івано-Франківщині. В області вперше прийняли дитину, яку повернули з тимчасово окупованих територій, розповідає представниця уповноваженого з прав людини Євгенія Мнишенко. З її слів, всього Офісу уповноваженого вдалося повернути до країни 80 дітей, із них за посередництва Катару — 29.

Представниця уповноваженого з прав людини Євгенія Мнишенко з Іваном, якого вивезли з окупації. Суспільне Івано-Франківськ

"Через військові дії доступитися до хлопчика було неможливо. Повертати його потрібно було через територію Російської Федерації. За сприяння Катару нам вдалося це зробити. Бабуся хлопчика — це є його опікунка. Вона хвилювалася за нього і звернулася до поліції, а також безпосередньо до уповноваженого Верховної ради України з прав людини й попросила повернути її онука до України", — каже Євгенія Мнишенко.

За її словами, над поверненням Івана працювали упродовж двох місяців. Дві доби провели в дорозі. На кордоні з Білоруссю хлопчика чекали медики, карета швидкої допомоги та соціальна працівниця Надія Храпко.

"Іванко мав особистий одяг, рюкзачок. У наплічнику були його особисті речі. Оскільки він дуже любить музику, то в нього була музична колонка, яку хлопчик слухав цілу дорогу, та іграшка (динозавр)", — каже Надія Храпко.

Іван, якого вивезли з території, тимчасово окупованої РФ. Суспільне Івано-Франківськ

Дорогу, за її словами, дитина перенесла спокійно.

"Він дуже любить музику, і тому, коли ми її слухали, він був щасливий, веселий — зовсім ніяких проблем. Напевно, найгірше те, що він не говорить. І коли хлопчик хоче щось сказати або чогось домагається, то він це висловлює криком. Він кричить, і ми вже розуміємо, що йому щось не так", — розповідає соціальна працівниця спеціалізованого закладу Надія Храпко.

Спецзаклад на Івано-Франківщині. Суспільне Івано-Франківськ

Зараз Іван проходить двотижневу адаптацію. Опісля з ним працюватиме мультидисциплінарна команда з п'ятьох спеціалістів: лікаря, старшої медсестри, соціальної працівниці, психолога та вчителя-реабілітолога. Працівники закладу збирають документи хлопчика, щоб сформувати особову справу і надати соцвиплати. Згодом оцінюватимуть розвиток дитини, щоб визначити, яких спеціалістів він потребує, каже старша медсестра спеціалізованого закладу Галина Івасюк.

Старша медсестра спеціалізованого закладу Галина Івасюк. Суспільне Івано-Франківськ

"Поки що дитина адаптується до умов. Зовсім для нього чужі умови, чужий персонал. Хлопчик — хороший такий, гаджетами переймається. Не розмовляє. Через захворювання потребує постійного стороннього нагляду і догляду. Пересувається він самостійно, самостійно харчується, але це все має бути під контролем", — говорить Галина Івасюк.

Зараз у цьому спеціалізованому закладі перебувають 140 дітей, з них 22 — переселенці, каже заступниця директора департаменту соцполітики Івано-Франківської обласної військової адміністрації Уляна Миронюк.

Заступниця директора департаменту соцполітики Івано-Франківської обласної військової адміністрації Уляна Миронюк. Суспільне Івано-Франківськ

"Вони мають п'ятиразове харчування. Їх навчають. Тому, звичайно, до нього так само буде прикута увага, як і до всіх діток. Ми їх всіх любимо, бережемо і стараємося покращити не тільки фізичний стан, але й психологічний, духовний", — каже Уляна Миронюк.

За інформацією Національного інформаційного бюро, опублікованою на сайті державного порталу розшуку дітей, станом на 26 березня повернути в Україну вдалося 388 дітей. Загалом від початку повномасштабної війни Росія депортувала з України щонайменше 19 546 дітей.

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