Серед дев'ятьох дітей, яких повернули 22 березня з Росії в Україну, є хлопчик з Івано-Франківщини.

Про це повідомила на Facebook-сторінці голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Українські представники вже зустріли трирічних сестричок, шестирічного хлопчика та десятирічну дівчинку з дитбудинків. Щодо їхнього повернення до Офісу омбудсмана України зверталися опікуни та родичі. Також вдалося возз’єднати маму з дванадцятирічною донькою. Всі вони вже — на території України", — йдеться у дописі.

Серед повернених дітей є хлопчик з Прикарпаття. Загалом четверо дітей перебували на тимчасово окупованій території, п'ятьох вдалося повернути в Україну в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA, пише Онищук.

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