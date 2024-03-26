У Дніпрі в ході спецоперації затримали шістьох чоловіків за підозрою у вимаганні неіснуючого боргу, незаконному позбавленні волі людини та заволодінні її документами.
Про це мовиться у пресрелізі обласної прокуратури, який отримало Суспільне.
За повідомленням, шестеро підозрюваних — мешканці Дніпра. Вони вимагали у одного з містян погашення неіснуючого боргу у 14 тисяч доларів США. Погрожуючи холодною зброєю, чоловіки посадили потерпілого до власної автівки та вивезли до одного із ресторанів міста.
Там вони певний час утримували дніпрянина, та били кастетом по голові і тулубу, намагаючись змусити віддати "борг". Всі протиправні дії вони знімали на телефон.
"Надалі вони повезли потерпілого до нотаріусів для переоформлення його автівки на себе та її продажу. Але побачивши побої на обличчі у чоловіка, юристи відмовили у проведенні нотаріальних дій. Побоюючись за своє життя, чоловік погодився передати кошти та автомобіль", — мовиться у повідомленні.
Правоохоронці затримали вимагачів під час отримання частини грошей у сумі 6 тисяч доларів США.
Під час обшуків за місцями проживання та в автівках учасників групи вилучили мобільні телефони, зброю, корпуси й запали до гранат, набої, автомобілі та гроші.
Всі шістьом чоловікам повідомили про підозру за частиною 2 статті 146Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, частиною 4 статті 189Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження та частиною 3 статті 357Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом Кримінального кодексу України. Всім підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
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