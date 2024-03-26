НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вимагали неіснуючий борг, принижували, били та погрожували. У Дніпрі затримали шістьох вимагачів
КРИМІНАЛПОЛІЦІЯПРОКУРАТУРАРегіони

Вимагали неіснуючий борг, принижували, били та погрожували. У Дніпрі затримали шістьох вимагачів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кримінал, Затримання, Дніпро
У Дніпрі затримали шістьох вимагачів, які викрали людину. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі в ході спецоперації затримали шістьох чоловіків за підозрою у вимаганні неіснуючого боргу, незаконному позбавленні волі людини та заволодінні її документами.

Про це мовиться у пресрелізі обласної прокуратури, який отримало Суспільне.

За повідомленням, шестеро підозрюваних — мешканці Дніпра. Вони вимагали у одного з містян погашення неіснуючого боргу у 14 тисяч доларів США. Погрожуючи холодною зброєю, чоловіки посадили потерпілого до власної автівки та вивезли до одного із ресторанів міста.

Вимагали неіснуючий борг, принижували, били та погрожували. У Дніпрі затримали шістьох вимагачів
Зброя, яку вилучили у підозрюваних. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Там вони певний час утримували дніпрянина, та били кастетом по голові і тулубу, намагаючись змусити віддати "борг". Всі протиправні дії вони знімали на телефон.

"Надалі вони повезли потерпілого до нотаріусів для переоформлення його автівки на себе та її продажу. Але побачивши побої на обличчі у чоловіка, юристи відмовили у проведенні нотаріальних дій. Побоюючись за своє життя, чоловік погодився передати кошти та автомобіль", — мовиться у повідомленні.

Правоохоронці затримали вимагачів під час отримання частини грошей у сумі 6 тисяч доларів США.

Вимагали неіснуючий борг, принижували, били та погрожували. У Дніпрі затримали шістьох вимагачів
Чоловіків затримали під час одержання частини "боргу". Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Під час обшуків за місцями проживання та в автівках учасників групи вилучили мобільні телефони, зброю, корпуси й запали до гранат, набої, автомобілі та гроші.

Вимагали неіснуючий борг, принижували, били та погрожували. У Дніпрі затримали шістьох вимагачів
Гроші та зброя, вилучені під час обшуків. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Всі шістьом чоловікам повідомили про підозру за частиною 2 статті 146Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, частиною 4 статті 189Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження та частиною 3 статті 357Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом Кримінального кодексу України. Всім підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
засуджений адвокат
На Київщині до 15 років за ґратами засудили адвоката, який жорстоко вбив наречену
Підозрюваний в отриманні хабаря прикордонник
На Закарпатті затримали прикордонника, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у контрабанді цигарок
Ліс, кримінал, поліція, Дніпро
Вирубали дерев на майже 300 тисяч гривень. На Дніпропетровщині затримали трьох "чорних" лісорубів
Затримання, рекетири, Коростишів
На Житомирщині судитимуть групу людей, обвинувачених в рекеті, яким інкримінують пів сотні тяжких злочинів
На початок