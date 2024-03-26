У Дніпрі в ході спецоперації затримали шістьох чоловіків за підозрою у вимаганні неіснуючого боргу, незаконному позбавленні волі людини та заволодінні її документами.

Про це мовиться у пресрелізі обласної прокуратури, який отримало Суспільне.

За повідомленням, шестеро підозрюваних — мешканці Дніпра. Вони вимагали у одного з містян погашення неіснуючого боргу у 14 тисяч доларів США. Погрожуючи холодною зброєю, чоловіки посадили потерпілого до власної автівки та вивезли до одного із ресторанів міста.

Зброя, яку вилучили у підозрюваних. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Там вони певний час утримували дніпрянина, та били кастетом по голові і тулубу, намагаючись змусити віддати "борг". Всі протиправні дії вони знімали на телефон.

"Надалі вони повезли потерпілого до нотаріусів для переоформлення його автівки на себе та її продажу. Але побачивши побої на обличчі у чоловіка, юристи відмовили у проведенні нотаріальних дій. Побоюючись за своє життя, чоловік погодився передати кошти та автомобіль", — мовиться у повідомленні.

Правоохоронці затримали вимагачів під час отримання частини грошей у сумі 6 тисяч доларів США.

Чоловіків затримали під час одержання частини "боргу". Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Під час обшуків за місцями проживання та в автівках учасників групи вилучили мобільні телефони, зброю, корпуси й запали до гранат, набої, автомобілі та гроші.

Гроші та зброя, вилучені під час обшуків. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Всі шістьом чоловікам повідомили про підозру за частиною 2 статті 146, частиною 4 статті 189 та частиною 3 статті 357 Кримінального кодексу України. Всім підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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