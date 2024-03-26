На Дніпропетровщині висадили евакуйований з Запорізької області клен

На Дніпропетровщині висадили чотири тисячі саджанців клену, евакуйованого з Гуляйпільського лісництва, що на Запоріжжі.

Про це йдеться у Telegram-каналі Східного лісового офісу.

Гуляйпільське лісництво, розташоване за 10 кілометрів від зони бойових дій. Місцеві лісівники не мають доступу до значної частини території, адже вести лісогосподарську діяльність там небезпечно.

"Висадили клен на території Обухівського лісівництва Дніпровського лісового господарства. Тепер за ним дбатимуть та доглядатимуть. А вже восени можна буде зробити висновки — чи прижився цей клен на Дніпропетровщині", — мовиться у повідомленні.

Евакуйований клен висадили в Обухівському лісництві. Фото: Східний лісовий офіс

Попереду у працівників лісівництв заплановано ще декілька виїздів, аби евакуювати якомога більше дерев.

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