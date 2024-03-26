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Україна має потенціал для повного знищення Кримського мосту — Малюк
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Україна має потенціал для повного знищення Кримського мосту — Малюк

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Глава СБУ Василь Малюк
Глава СБУ Василь Малюк. Фото: Ковальчук Віктор/УНІАН

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що в України є потенціал для повного знищення Кримського мосту, але "усьому свій час". Наразі окупанти вже не постачають боєприпаси цим мостом. Також будуть нові спецоперації, які завдадуть ще більшої шкоди РФ як на суші, так і в морі.

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Про це він повідомив в інтерв'ю ICTV, яке транслювали в етері національного телемарафону.

За словами глави СБУ, раніше за добу Кримським мостом проходили 42-46 поїздів зі зброєю. Але наразі окупанти вже не використовують його для постачання боєприпасів. Тепер мостом проходять чотири-п'ять, де чотири з них — пасажирські, а ще один використовується для перевезення товарів загального вжитку.

Водночас автомобільне сполучення відбувається, але обмежено.

"Тобто сьогодні ворог взагалі не використовує Кримський міст для постачання зброї. Автомобільне сполучення відбувається так: вони їдуть реверсно, їхня вага не може бути більшою 3,5 тонни", — зауважив Малюк.

На даний момент Росія працює над повним відновленням мосту. Але якщо це станеться, то реакція з українського боку буде відповідною, наголосив він.

"Коли вони відновлять опори, можливо, потенційно знову почнуть переміщати боєкомплект. Тоді, власне, ми їм вчергове скажемо "Привіт". Усьому свій час, давайте не прискорювати події. Потенціал для його повного знищення у нас, звичайно ж, є", — заявив Малюк.

Крім того, він спрогнозував нові спецоперації, які завдадуть ще більшої шкоди РФ як на суші, так і в морі.

"Нехай росіяни очікують чергового "бавовни"... Ми ніколи не повторюємося і якщо вони десь видозмінюються у своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми йдемо на крок попереду. Усьому свій час ви все побачите", — запевнив глава СБУ.

За його словами, перший морський дрон на базі Служби безпеки України був створений у рамках завдання розблокувати Чорне море. Тоді підібрали професійний персонал серед моряків, айтішників та інженерів для його створенні.

Тепер унікальні морські дрони, які зараз є в України, використовуються не лише в режимі камікадзе, а й для інших завдань. До того ж, за допомогою Sea Baby та "Мамай" уражено 11 російських кораблів та виконано завдання щодо розблокування Чорного моря.

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