Ukraina havfsızlıq hızmetiniñ başı Vasıl Malük bildirdi ki, Qırım köprüni tamamınen yoq etmek içün Ukrainanıñ qabiliyeti bar, amma "er gül öz vaqtında aça". Şu anda işğalciler, bu köpürnen silâ alıp ketirmeyler. Bundan ğayrı, Rusiyege em topraqta, em de deñizde daa çoq zarar ketirecek yañı mahsus operatsiyalar olacaq.

Milliy haber marafonınıñ canlı yayınında ICTVge intervyu bergende bu aqqında haber berdi.

UHHniñ başınıñ sözlerine köre, keçkende bir künde Qırım köprünnen silânen 42-46 kete edi. Amma şimdi işğalciler, silâ alıp ketirmek içün onı endi qullanmaylar. Şimdi köprünen dört-beş tren kete, olardan dörtü - yolcularnen, daa biri - umumiy mahsulatnı alıp ketirmek içün qullanıla.

Aynı zamanda maşna yolu qullanıla, amma sıñırlanğan şekilde.

"Yani bugün duşman silâsını alıp ketirmek içün Qırım köprüni tamamınen qullanmaz. Maşna yolları böylece qullanıla: olarq revers şeklinde keteler, olarnıñ ağırlığı 3,5 tonnadan çoq olmaz", — dep Malük bildirdi.

Şu anda Rusiye, köpürni tamamınen tamir etmege çalışa. Amma bu olsa, Ukraina areket eter, dep qayd etti o.

"Olar köpürni tamir etecek soñ belki silâsını yanında alıp ketirirler. O zaman biz olarğa "Selâm" aytarmız. Er gül öz vaqtında aça, vaqialarnı tezleştimeyik. Onı tamamınen yoq etmek içün qabiliyetimiz bar, elbette", — dep Malük bildirdi.

Bundan ğayrı, Rusiyege em topraqta, em de deñizde daa çoq zarar ketirecek yañı mahsus operatsiyalar olacaq.

"Ruslar "pamuq patlamaları"nı beklesinler... Biz aynı şeylerni yapmamız ve bizim deñiz dronlarımızdan mudafaasında nasıldır deñişseler, bir ileridemiz. Er gül öz vaqtında aça, körersiñiz", — dep UHHniñ başı inandırdı.

Onıñ sözlerine köre, Qara deñizni bloksızlaştımaq içün Ukraina hafvsızlıq hızmetiniñ bazasında ilk deñiz dronı işlenip çıqarıldı. O zaman deñizciler, İT saasında çalışanlar ve müendisler arasında mütehassıslarnı saylap, onı işlep çıqardılar.

Şimdi ise Ukrainada bar olğan yekâne deñiz dronları, tek kamikadze rejiminde degil, başqa vazifeler içün de qullanıla. Aynı zamanda Sea Baby ve "Mamay" dronları yardımınen 11 rus gemisi bozuldı ve Qara deñizni bloksızlaştırmağa vazifesi yapıldı.

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