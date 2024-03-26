Суд у Москві заочно заарештував голову СБУ Малюка

Басманний районний суд Москви заочно заарештував на два місяці главу Служби безпеки України Василя Малюка у справі "про публічні заклики до тероризму".

Про це повідомляє пресслужба суду.

Малюка також оголосили у федеральний та міжнародний розшук. Голову СБУ заочно звинувачують за статтею про теракт (ч. 3 ст. 205 КК РФ).

Ідеться про організацію вибуху вантажівки на Кримському (Керченському – ред.) мосту в 2022 році, повідомляє "Коммерсант".

У серпні 2023 року Малюк розповів подробиці про цю атаку, уточнивши, що над організацією цієї операції працював він і ще двоє співробітників спецслужби.

Раніше Малюк відмовився визнавати причетність СБУ до вбивств та замахів на російських діячів, які активно виступали на підтримку війни в Україні.