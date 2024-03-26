НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суд у Москві заочно заарештував голову СБУ Малюка
СБУВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯСудКРИМСвітПолітика

Суд у Москві заочно заарештував голову СБУ Малюка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Голова Служби безпеки України Василь Малюк.
Голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: СБУ

Басманний районний суд Москви заочно заарештував на два місяці главу Служби безпеки України Василя Малюка у справі "про публічні заклики до тероризму".

Про це повідомляє пресслужба суду.

Малюка також оголосили у федеральний та міжнародний розшук. Голову СБУ заочно звинувачують за статтею про теракт (ч. 3 ст. 205 КК РФ).

Ідеться про організацію вибуху вантажівки на Кримському (Керченському – ред.) мосту в 2022 році, повідомляє "Коммерсант".

У серпні 2023 року Малюк розповів подробиці про цю атаку, уточнивши, що над організацією цієї операції працював він і ще двоє співробітників спецслужби.

Раніше Малюк відмовився визнавати причетність СБУ до вбивств та замахів на російських діячів, які активно виступали на підтримку війни в Україні.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Глава СБУ Василь Малюк
Україна має потенціал для повного знищення Кримського мосту — Малюк
На Полтавщині агенти ФСБ хотіли підрвати залізничну колію
На Полтавщині затримали двох агентів ФСБ при спробі підриву залізничної колії
Український військовий
Обстріл Харківщини, атака на Бєлгород та подробиці ліквідації Киви й Татарського — головні новини ранку 26 березня
Василь Малюк
За рік в Україні виявили 47 агентурних мереж — глава СБУ
На початок