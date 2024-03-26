Держслужба геології та надр України продала на аукціоні дозвіл на видобуток торфу на території пралісової пам’ятки природи "Макове болото" на Рівненщині. Працівники Спеціалізованої екологічної прокуратури подали позов до Господарського суду Києва щодо скасування рішення.

Про це 25 березня повідомили на сайті Офісу генерального прокурора України.

Як йдеться у повідомленні, у січні 2024 року служба геології провела електронний аукціон, на якому продали дозвіл для видобування торфу на території "Макового болота" упродовж наступних 20 років:

"Це грубе порушення законодавства: у 2021 році ця територія отримала найвищий природоохоронний статус пралісової пам’ятки природи місцевого значення, згідно з яким суворо заборонена будь-яка діяльність, повʼязана із втручанням в життя екосистеми. Такий статус об’єкт отримав через критичну важливість для збереження та розвитку екосистеми України".

"Макове болото" на Рівненщині. Фото з сайту Офісу генерального прокурора

В.о.лісничого Цепцевицького лісництва Ярослав Лозицький прокоментував Суспільному дозвіл на видобуток торфу:

"У лісництві дуже обурилися. Тому що це незвичайна пам'ятка, такі ліси в Україні дуже рідко бувають. Нас до відома ніхто не ставив, прочитали тільки із соціальних мереж. Ми не можемо зрозуміти, як вони збираються добувати там торф, коли це — пам'ятка природи. Її унікальність у тому, що там природні ліси, їх рідко де можна знайти. Це праліси, де є рідкісні тварини. Площа "Макового болота" — 259,8 га, в його межах не проводяться рубки. В таких заказниках не можна збирати ягоди і гриби, навіть ходити".

"Макове болото" на Рівненщині. Фото надав Ярослав Лозицький

Що відомо про "Макове болото"

"Макове болото" є одним з найбільших масивів природних заболочених лісів Полісся. Там знаходяться ліси віком до 160 років, а також унікальні рослини і тварини, які можуть проживати лише в зазначених умовах. Низка з цих тварин занесена до європейського Червоного списку та Червоної книги України, зазначили у повідомленні Офісу генерального прокурора:

"Видобуток торфу призведе не лише до руйнації унікальної екосистеми території та знищення флори та фауни, але й негативно вплине на зміну клімату, оскільки торф накопичує в собі атмосферний вуглець, який збільшить концентрацію парникових газів. Це прямо суперечить екологічним та кліматичним зобовʼязанням України, визначеними Єврокомісією для повноцінної євроінтеграції".

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