У Полтаві прощалися з гранатометником Андрієм Задорожнім

Чин відспівування за старшим солдатом Андрієм Задорожнім відслужили у Свято-Успенському соборі Православної церкви України у Полтаві 26 березня. Чоловік обороняв Україну з червня 2022-го року.

Попрощатися з бійцем прийшли рідні, побратими та друзі. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із місця прощання.

Панахида за полеглим Андрієм Задорожнім. Суспільне Полтава

Андрій Задорожній народився у селі Іллінка на Херсонщині. Коли йому було 3 роки, родина переїхала до села Байрак, що поблизу Диканьки Полтавської області. Там він закінчив вісім класів школи. Після навчання працював трактористом у місцевому агропідприємстві. Про це Суспільному повідомив командир роти охорони п’ятого відділу Полтавського районного ТЦК та СП Олександр Дзюба.

Портрет Андрія Задорожнього. Суспільне Полтава

До лав Збройних сил Андрій Задорожній став 20 червня 2022-го року. Він служив на посаді гранатометника у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Сестра загиблого Світлана Самодьоргіна Суспільному розповіла, що Андрій Задорожній спочатку служив у Полтаві.

"Він тривалий час був тут, у Полтаві. Він тут навчався. Він не любив про це розмовляти. А коли вперше він потрапив під Харків, то повернувся звідти благополучно", — сказала знайома загиблого Нонна Дащенко.

Загинув боєць під час виконання бойового завдання поблизу села Бердичі на Донеччині. Це сталося 16 березня 2024-го року. Воїну було 47 років, розповів командир роти охорони п’ятого відділу Полтавського районного ТЦК та СП Олександр Дзюба.

В Андрія залишилася сестра. Військовослужбовця поховали у селі Байрак Диканської громади, де він проживав.

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