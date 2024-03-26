У Полтаві прощалися з гранатометником Андрієм Задорожнім

Чин відспівування за старшим солдатом Андрієм Задорожнім відслужили у Свято-Успенському соборі Православної церкви України у Полтаві 26 березня. Чоловік обороняв Україну з червня 2022-го року.
Попрощатися з бійцем прийшли рідні, побратими та друзі. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із місця прощання.
Андрій Задорожній народився у селі Іллінка на Херсонщині. Коли йому було 3 роки, родина переїхала до села Байрак, що поблизу Диканьки Полтавської області. Там він закінчив вісім класів школи. Після навчання працював трактористом у місцевому агропідприємстві. Про це Суспільному повідомив командир роти охорони п’ятого відділу Полтавського районного ТЦК та СП Олександр Дзюба.
До лав Збройних сил Андрій Задорожній став 20 червня 2022-го року. Він служив на посаді гранатометника у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Сестра загиблого Світлана Самодьоргіна Суспільному розповіла, що Андрій Задорожній спочатку служив у Полтаві.
"Він тривалий час був тут, у Полтаві. Він тут навчався. Він не любив про це розмовляти. А коли вперше він потрапив під Харків, то повернувся звідти благополучно", — сказала знайома загиблого Нонна Дащенко.
Загинув боєць під час виконання бойового завдання поблизу села Бердичі на Донеччині. Це сталося 16 березня 2024-го року. Воїну було 47 років, розповів командир роти охорони п’ятого відділу Полтавського районного ТЦК та СП Олександр Дзюба.
В Андрія залишилася сестра. Військовослужбовця поховали у селі Байрак Диканської громади, де він проживав.
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