Алею пам’яті захисникам відкрили у парку Слави, що селищі Диканька. На захід запросили рідних загиблих воїнів, їх друзів та місцевих жителів.

Про це Суспільному повідомила працівниця відділу культури та туризму Диканської селищної ради Тамара Морей.

Рідні полеглих воїнів, які прийшли на відкриття. фото Ю.Звягольський

Усього у парку розташували 20 двосторонніх щитів на яких зображені портрети 39-ох військових, які загинули обороняючи Україну від російських військ. Усі вони були родом з Диканської громади, або там проживали, каже Тамара Морей.

На відкриття Алеї прийшли і місцеві жителі Диканської громади. фото Ю.Звягольський

“Багато чим займалися і працівники відділу культури та туризму. Усі фотокартки узгоджувалися із рідними загиблих воїнів, дані уточнювали у працівників військкомату. Про деяких бійців не було достатньо даних, ми їх добували. Де загинули, коли це сталося. Буквально за місяць до відкриття ми закупили будівельні матеріали для спорудження стендів” — розповіла працівниця відділу культури та туризму Диканської селищної ради Тамара Морей.

Усього 39 воїнів із Диканської громади зображено на щитах. Суспільне Полтава

За словами Тамари Морей: участь у створенні стендів взяли працівники місцевого підприємства насіннєво-виробничого комплексу “Сorteva Agrisciens”. А матеріали для спорудження стендів закупили за гроші з місцевого бюджету.

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