НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Диканській громаді відкрили Алею пам’яті захисникам України
ЗСУМІСЦЕВА ВЛАДАПам'ятьРегіони

У Диканській громаді відкрили Алею пам’яті захисникам України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Диканській громаді відкрили Алею пам’яті захисникам України
фото Ю.Звягольський

Алею пам’яті захисникам відкрили у парку Слави, що селищі Диканька. На захід запросили рідних загиблих воїнів, їх друзів та місцевих жителів.

Про це Суспільному повідомила працівниця відділу культури та туризму Диканської селищної ради Тамара Морей.

У Диканській громаді відкрили Алею пам’яті захисникам України
Рідні полеглих воїнів, які прийшли на відкриття. фото Ю.Звягольський

Усього у парку розташували 20 двосторонніх щитів на яких зображені портрети 39-ох військових, які загинули обороняючи Україну від російських військ. Усі вони були родом з Диканської громади, або там проживали, каже Тамара Морей.

У Диканській громаді відкрили Алею пам’яті захисникам України
На відкриття Алеї прийшли і місцеві жителі Диканської громади. фото Ю.Звягольський

“Багато чим займалися і працівники відділу культури та туризму. Усі фотокартки узгоджувалися із рідними загиблих воїнів, дані уточнювали у працівників військкомату. Про деяких бійців не було достатньо даних, ми їх добували. Де загинули, коли це сталося. Буквально за місяць до відкриття ми закупили будівельні матеріали для спорудження стендів” — розповіла працівниця відділу культури та туризму Диканської селищної ради Тамара Морей.
У Диканській громаді відкрили Алею пам’яті захисникам України
Усього 39 воїнів із Диканської громади зображено на щитах. Суспільне Полтава

За словами Тамари Морей: участь у створенні стендів взяли працівники місцевого підприємства насіннєво-виробничого комплексу “Сorteva Agrisciens”. А матеріали для спорудження стендів закупили за гроші з місцевого бюджету.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
“Головна зброя розвідника — це його голова”. Історія рибалки, який став на захист Сумщини
“Головна зброя розвідника — це його голова”. Історія рибалки, який став на захист Сумщини
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Конфлікт чоловіків у військовій формі та правоохоронців на блокпості Харкова. Поліція відкрила справу
Конфлікт чоловіків у військовій формі та правоохоронців на блокпості Харкова. Поліція відкрила справу
З перших днів вторгнення і до сьогодні. Історія військового із Сум
З перших днів вторгнення і до сьогодні. Історія військового із Сум
На початок