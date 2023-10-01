Алею пам’яті захисникам відкрили у парку Слави, що селищі Диканька. На захід запросили рідних загиблих воїнів, їх друзів та місцевих жителів.
Про це Суспільному повідомила працівниця відділу культури та туризму Диканської селищної ради Тамара Морей.
Усього у парку розташували 20 двосторонніх щитів на яких зображені портрети 39-ох військових, які загинули обороняючи Україну від російських військ. Усі вони були родом з Диканської громади, або там проживали, каже Тамара Морей.
“Багато чим займалися і працівники відділу культури та туризму. Усі фотокартки узгоджувалися із рідними загиблих воїнів, дані уточнювали у працівників військкомату. Про деяких бійців не було достатньо даних, ми їх добували. Де загинули, коли це сталося. Буквально за місяць до відкриття ми закупили будівельні матеріали для спорудження стендів” — розповіла працівниця відділу культури та туризму Диканської селищної ради Тамара Морей.
За словами Тамари Морей: участь у створенні стендів взяли працівники місцевого підприємства насіннєво-виробничого комплексу “Сorteva Agrisciens”. А матеріали для спорудження стендів закупили за гроші з місцевого бюджету.
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