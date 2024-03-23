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У Полтаві попрощалися із Антоном Вознюком, який загинув на війні
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У Полтаві попрощалися із Антоном Вознюком, який загинув на війні

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Антон Вознюк загинув на війні
Прощання із військовим. Фото: Свято-Успенський кафедральний собор м. Полтава

Прощання з полеглим воїном Антоном Вознюком влаштували у Полтаві. 35-річний військовий загинув під час бойового завдання на Луганському напрямку.

Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій.

У Полтаві попрощалися із Антоном Вознюком, який загинув на війні
У Полтаві попрощалися із Антоном Вознюком. Фото: Свято-Успенський кафедральний собор м. Полтава

На панахиду о 10:00 у Свято-Успенському соборі зібралися рідні, друзі та побратими військовослужбовця.

Антон Вознюк народився у Полтаві. Служити почав у листопаді 2023 року. Був навідником аеромобільного відділення. Мав звання солдат.

Загинув воїн 18 березня 2024 року в Луганській області. Антон Вознюк під час мінометного обстрілу отримав поранення не сумісні із життям.

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