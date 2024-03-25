Волонтер з Луганщини отримав почесну грамоту від Кабінету міністрів України

Волонтер з Луганщини Елін Алі огли Алієв отримав почесну грамоту від Кабінету міністрів України за допомогу у зборах доправленням волонтерської допомоги.
Про це повідомляє Луганська ОВА.
"Ще до повномасштабного вторгнення росіян Елін Алі огли займався активною волонтерською діяльністю та допомагав розвивати Луганщину. Після 24 лютого сприяв у зборі та направленні гуманітарної допомоги та допомагав у вирішенні логістичних проблем, пов'язаних із доставкою допомоги", — йдеться у повідомленні.
У ОВА зазначили, що чоловік очолює підприємство у Сумській області, де будується олійно-екстракційний завод, попри постійну загрозу російських обстрілів
За даними ОВА також за надання допомоги Україні Алієву Еліну Алі огли оголошено Подяку Голови Верховної Ради України.
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