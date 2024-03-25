Колишньому міському голові Новодружеська від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" та бойовику так званого "всевеликого войска донского", які очолили російські окупаційні адміністрації на Луганщині оголосили про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

"Одним із фігурантів є колишній бойовик "козачого" терористичного угруповання "всевеликое войско донское", який нині є "главой администрации Кременского района ЛНР", — йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, підозрюваний очолив окупаційну адміністрацію Кремінського району у червні 2023 року. Також він очолив місцевий осередок путінської партії "Единая Россия" та організовував незаконне голосування.

Ще одним підозрюваним став колишній міський голова Новодружеська, який обрався від забороненої нині в Україні політичної партії "ОПЗЖ".

"Для збереження посади очільника міста погодився на співпрацю із загарбниками. На чолі незаконного органу влади перебував з серпня 2022 до середини минулого року. Наразі переховується на території країни-агресора", — розказали в Службі безпеки.

Обом чоловікам оголосили про підозру за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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