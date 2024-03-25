НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Ексголова Новодружеська та бойовик "войска донского": двом представникам окупаційної влади оголосили про підозру
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуКолабораціонізмСБУРегіони

Ексголова Новодружеська та бойовик "войска донского": двом представникам окупаційної влади оголосили про підозру

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Колишньому міському голові Новодружеська від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" та бойовику так званого "всевеликого войска донского", які очолили російські окупаційні адміністрації на Луганщині оголосили про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

"Одним із фігурантів є колишній бойовик "козачого" терористичного угруповання "всевеликое войско донское", який нині є "главой администрации Кременского района ЛНР", — йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, підозрюваний очолив окупаційну адміністрацію Кремінського району у червні 2023 року. Також він очолив місцевий осередок путінської партії "Единая Россия" та організовував незаконне голосування.

Ще одним підозрюваним став колишній міський голова Новодружеська, який обрався від забороненої нині в Україні політичної партії "ОПЗЖ".

"Для збереження посади очільника міста погодився на співпрацю із загарбниками. На чолі незаконного органу влади перебував з серпня 2022 до середини минулого року. Наразі переховується на території країни-агресора", — розказали в Службі безпеки.

Обом чоловікам оголосили про підозру за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Богатирі з Луганщини взяли призові місця
Спортсмени з Луганщини взяли призові місця на чемпіонаті України з богатирських ігор
Російські окупанти знищили курган в окупованому Маріуполі
Що відомо про курган "Дід" у Маріуполі, якій знищують російські окупанти
НГУ, Прапор України, ЗСУ
Гвардійці встановили прапор України у тилу російських окупантів
ЗСУ, Бахмут, лінія оборни
Ситуація на Бахмутському напрямку досить складна, Костянтинівка у небезпеці — речник 26 бригади
На початок