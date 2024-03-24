У Сєвєродонецькій міській військовій адміністрації, що на Луганщині, створили департамент охорони здоров'я та цивільного захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

Таке розпорядження з'явилось на сайті Сєвєродонецької МВА.

"Департамент забезпечуватиме реалізацію політики у сфері охорони здоров'я, громадського здоров'я, цивільного захисту населення, охорони праці та екологічної безпеки на території Сєвєродонецької міської територіальної громади, а саме з охорони здоров'я, материнства та дитинства, громадського здоров'я, ліквідації наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих та епідемій", — йдеться у положенні.

У документі зазначили, що фінансування департаменту — коштом місцевого бюджету Сєвєродонецької громади, а також надходжень, пов'язаних з реалізацією основних напрямків його діяльності.

До цього, цьогоріч 12 березня, начальник Сєвєродонецької МВА Олександр Стрюк підписав розпорядження про проведення реструктуризації структурних підрозділів міської адміністрації та виключив зі структури МВА відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці у кількості чотирьох штатних одиниць.

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