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Армія РФ почала систематично бити по енергетичній інфраструктурі — начальник Миколаївської ОВА
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Армія РФ почала систематично бити по енергетичній інфраструктурі — начальник Миколаївської ОВА

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Віталій Кім
Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Суспільне Миколаїв

Російська армія вночі 25 березня 2024 року атакувала Миколаївщину безпілотниками. Внаслідок падіння уламків збитих дронів типу "Shahed-131/136" в одному із мікрорайонів міста пошкодили близько 25 будинків. Три житлові будинки зруйнували. Поранень зазнали 11 людей.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Російські військові змінили тактику. По-перше, з Криму була балістика, яку ми очікували на півдні, а воно полетіло аж до Києва. По-друге, вночі шахеди летіли низько, ми їх бачили пізніше, але чули раніше, тому могли по них працювати.

За словами Віталія Кіма, ситуація погана, адже армія РФ б'є по об'єктах критичної інфраструктури.

"Особливість Миколаєва в тому, що в нас періодично висять їх розвідники, до яких ми не можемо або не хочемо діставати, і вони коригують вогонь", — розповідає Кім.

Начальник Миколаївської ОВА каже, що росіяни бачать, куди вони б'ють.

"Обстрілюють вони цивільні об'єкти, які вважають, що там можливо хтось знаходиться. Тобто це навіть не колаборанти, це просто їх припущення, які вони роблять задля обстрілів", — говорить Віталій Кім.

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