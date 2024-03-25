У Києві зростає рівень захворюваності на грип, більшість хворих — діти

У Києві за минулий тиждень, з 18 по 24 березня, зареєстровано 14 096 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Це майже на 900 випадків більше, ніж тижнем раніше. Троє пацієнтів померли від ускладнень хвороби.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За даними КМДА, до столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 343 людини, з них 218 дітей. Загалом діти становлять близько 65% від загальної кількості хворих на грип та ГРВІ по Києву. Так, за минулий тиждень серед неповнолітніх зафіксували 9176 випадків хвороби, майже 6 тисяч із них — діти шкільного віку. Водночас рівень захворюваності серед населення столиці нижчий епідемічного порогу на 40,2%.

Минулого тижня в Києві на COVID-19 захворіла 181 людина, з них 33 дитини віком до 17 років. 49 пацієнтів із коронавірусом госпіталізували до медзакладів, з яких 7 дітей.

З 18 по 24 березня у столиці зафіксовані 3 летальні випадки від грипу: 2 людини померли від ускладнень COVID-19, 1 — від грипу "А".

Що відомо про захворювання на грип та інші вірусні інфекції у Києві

Із 2 жовтня 2023 року в Києві почався епідемічний сезон захворюваності на грип і ГРВІ. За тиждень зареєстрували 9519 хворих киян, більшість з яких — діти.

За 1-й тиждень 2024 року у столиці медики зареєстрували 10 252 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Це на 2037 людей менше, ніж за останній тиждень минулого року.

Після канікул у місті побільшало хворих на ГРВІ школярів. Загалом із 5 по 11 січня зареєстрували 11 760 нових хворих на респіраторні інфекції. До столичних медзакладів госпіталізували 336 людей, зокрема 213 дітей.

У Києві за тиждень, 11-17 березня 2024 року, зареєстрували 13 199 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19.

Жителям та гостям Києва рекомендують повернутись до маскового режиму, зокрема, йдеться про місця масового скупчення людей. Це необхідно зробити аби зменшити ризики зараження на коронавірус.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Гебреїсус Тедрос Аданом закликав продовжувати носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19.