У Києві за тиждень від ускладнень COVID-19 померли 5 людей

У Києві за тиждень, з 11 —17 березня 2024 року, зареєстрували 13 199 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 44%.

Про це інформує офіційний портал Києва з посиланням на дані "Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ".

У Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижчий епідемічного порогу на 44%. Водночас, порівняно з попереднім тижнем, спостерігається збільшення кількості недужих на 5,5%. Більше хворіють діти.

"Випадків захворювання в дітей виявлено 8 557 проти 8 086 за минулий тиждень (зростання на 5,8%). Захворюваність серед дорослих змінилась із 4 426 на 4 642 (зростання на 4,9%)", — йдеться у повідомленні.

У Києві серед хворих на грип та ГРВІ діти становлять 64,8%. Захворюваність серед школярів зросла на 3,6%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 5 270 випадків.

Порівняно з попереднім тижнем зросла і кількість госпіталізованих.

"До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 327 осіб, зокрема 225 дітей", — сповістили у КМДА.

Також на COVID-19 захворіли 149 містян.

"Госпіталізували 54 особи, з яких 14 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 5 дорослих пацієнтів", — зазначають фахівці Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Минулого тижня від ускладнень COVID-19 зареєстрували 5 летальних випадків серед дорослих.

Що відомо про коронавірус

У 2020 році ВООЗ назвала поширення COVID-19 світовою пандемією. Тоді від коронавірусу помирав кожен 50-й хворий в усіх вікових групах, нині смертність значно скоротилася.

За даними лікарів, загалом за час пандемії у світі через хворобу померло 6,8 млн людей у світі, з них понад 111 тисяч — в Україні.

Як заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, COVID-19 "має перейти до сезонних захворювань" та циркулюватиме як звичайний грип. Офіційно пандемія Коронавірусу у світі завершилася 5 травня 2023 року.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Гебреїсус Тедрос Аданом закликав продовжувати носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19.