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Вибух на Тернопільщині 22 березня: підрахували збитки
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Вибух на Тернопільщині 22 березня: підрахували збитки

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На Тернопільщині усувають наслідки падіння уламків
На Тернопільщині усувають наслідки падіння уламків. Суспільне Тернопіль

На Тернопільщині усувають наслідки падіння уламків на території приватного домогосподарства. Нагадаємо, уламки впали 22 березня. Про це Суспільному розповів голова громади Євген Здебський.

За його словами, підрахували збитки, сума становить понад 300 тисяч гривень.

"Силами громад для ліквідації наслідків вибуху виділено понад 100 тисяч гривень. Задіяли покривні матеріали: доски, цвяхи, поліетиленову плівку, шифер. Що треба — ми вже все зібрали і перекрили. Зараз таких серйозних проблем немає".

Євген Здебський
Євген Здебський. Суспільне Тернопіль

Євген Здебський каже, облаштувати приватні домогосподарства допомагає благодійний фонд "Рокада". Регіональна координаторка Тернопільського осередку благодійного фонду "Рокада" Віта Федосєєнко розповіла Суспільному, для громади надали 30 наборів будматеріалів. За її словами, допомогу фінансує Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

"Наш фонд в якості реагування на надзвичайні ситуації, такі, як ракетні обстріли, надає цивільному населенню будівельні матеріали для тимчасових ремонтів чи оновлення пошкодженого житла. До набору цих матеріалів входять: пластикова плівка, брезенти для накриття дахів, дошки, плити для закриття дверей або вибитих вікон та дрібні будівельні матеріли: скоч, монтажна піна, цвяхи".

Нагадаю, під час нічної атаки 22 березня на Тернопільщині уламками було пошкоджено 25 домогосподарств. Внаслідок російських обстрілів тоді ніхто з жителів області не травмувався і не загинув, розповів Суспільному заступник начальника ОВА Віктор Устенко.

Повітряну тривогу на Тернопільщині оголосили 22 березня о 2:02, сигнал відбою прозвучав о 6:59.

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