10 житлових і 13 господарських будівель пошкодило в одній з громад на Тернопільщині під час нічної масованої атаки 22 березня.

Про це розповів голова цієї громади Євген Здебський.

Кореспонденти Суспільного дізнавалися, як жителі села ліквідовують наслідки.

Подвір'я та приміщення після вибухів. Фото: Суспільне Тернопіль

Йосип Мартинюк каже, вибух пролунав о 6:10 ранку. Чоловік був у літній кухні, ремонтував дриль.

Йосип Мартинюк, житель громади. Фото: Суспільне Тернопіль

"Я вийшов на вулицю і почув, що щось дуже шипить, сильно свистіло. Оглянувся, дивлюся, воно таке довге — десь 8-10 метрів, діаметром приблизно два метри. Сильно свистіло і тоді "бух" на город. Ударною хвилею мене кинуло і я впав, а потім думаю, що треба тікати. "Рачки" заповз за будинок. Полетіли уламки, почало кидати різним сміттям, болотом, камінням. Все поле почало горіти. Це ще був мороз, 6 година, але все поле горіло. Я подвір’я підмітав від уламків, щоб хоч пройти, бо біла глина дуже чіпається до ніг. Знайшов на подвір’ї шість деталей. На город не ходив, бо там була поліція, збирали собі, що їм потрібно".

Будинок Йосипа Мартинюка після вибуху. Фото: Суспільне Тернопіль

У будинку чоловіка вибило 9 вікон і побило дах, також тріснули четверо міжкімнатних дверей. Допомагають ремонтувати дах друзі зятя, які приїхали з Івано-Франківська, каже Йосип. Зять загинув на війні пів року тому.

Люди ремонтують дах. Фото: Суспільне Тернопіль

"Хлопці ладять верхівку даху, бо позривало. Ставлять шифер і підмащують, бо буде затікати дощ. Також на піддашку вагонку нам зірвало. Вона впала, бо вся перебита. Веранда була засклена, все скло побило, немає нічого, жодного клаптика. Кусок глини впав, аж загнув бляху".

Зірвана від вибуху вагонка. Фото: Суспільне Тернопіль

Покрівлю побило й на господарських приміщеннях. З нього перенесли зерно та гречку, щоб не замокли.

"Весь гараж побило, комбайн. Нагорі все потрібно міняти", — говорить Йосип Мартинюк.

Також вибило вікна в будинку Наталії Зебчук.

Вибиті вікна та продірявлений осколками шифер. Фото: Суспільне Тернопіль

"Вибило майже 10 вікон, вибуховою хвилею відкрило вхідні двері, залишилось лише декілька пластикових вікон. Добре, що у ванній нікого не було, там від вибуху вікно впало всередину. В мене слів немає, хочу, щоб усі це побачили, бо таке може бути з кожним".

У кімнаті після вибуху. Фото: Суспільне Тернопіль

Показала зруйноване помешкання Олександра Мартинюк. У ньому живе її племінник, нещодавно в будинку зробили ремонт.

Олександра Мартинюк, жителька громади. Фото: Суспільне Тернопіль

"Все в землі, вікна побиті, шифер потрощений. Все вирвано, але, дякувати Богу, що всі живі-здорові. Ми мирне населення. Тут у нас немає ні військових, ні ніякої інфраструктури. Шиферу побило 50 листів. Сусіди кажуть, мають якийсь старий шифер. Будемо за можливості міняти, тому що йдуть дощі і хата замокає. Вона може обвалитися".

В обід люди почали самостійно латати дахи та заклеювати вікна. Віра Мручок із чоловіком теж лагодили побиті вікна та дах. Черепицю позичили в сусідів.

Віра Мручок, жителька громади. Фото: Суспільне Тернопіль

"У сусідів просимо, одне одному допомагаємо. Забиваємо плівкою вікна і так рятуємося. Своїми силами все робимо, може, є ще десь гірше, а ми стараємось своїми силами".

На даху вставляють черепицю. Фото: Суспільне Тернопіль

Голова громади Євген Здебський повідомив, що створили комісію, яка підраховує збитки.

Євген Здебський, голова громади. Фото: Суспільне Тернопіль

"Пошкодило 10 житлових будинків і 13 господарських. Знищило шифер, перекриття та вибило вікна. Людських жертв немає. Ми зараз працюємо над тим, щоб повністю закрити ці будівлі від атмосферних опадів, допомогти людям будівельними матеріалами, перекрити дахи, засклити вікна. Працює місцева комісія техногенної безпеки, виміряє кожну будівлю і встановлює, скільки квадратних метрів пошкоджено. Коли ці цифри переведуть у грошовий вираз, тоді будемо розуміти, скільки кому компенсувати. Звичайно, хотіли б, щоб до цього долучилися страхові компанії, оскільки багато житлових будинків були застраховані. Однак, страхувальники поки що назустріч не йдуть. Є така інформація, що повертати страхові гроші вони не будуть. Багато благодійних організацій вже звернулися і приїжджають сюди, заміряють та обіцяють, що протягом кількох днів довезуть нам будівельні матеріали".

Нагадаємо, сьогодні в одному з населених пунктів області зафіксували падіння уламків на територію приватного домогосподарства.

Про це в Телеграмі повідомила пресслужба Тернопільської ОВА.

Повітряну тривогу на Тернопільщині оголосили 22 березня о 2:02, сигнал відбою прозвучав о 6:59.