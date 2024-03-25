Вибухи на НПЗ у Криму: з'явились супутникові знімки

З'явилися супутникові знімки нафтопереробного заводу у Гвардійському Сімферопольського району окупованого Криму, який атакував безпілотник вранці 24 березня.

Відповідні фото зроблені публічною американською компанією із зображення Землі Planet Labs.

Супутникові знімки НПЗ у Гвардійському за 11 березня та 24 березня.

Кадри підтверджують інформацію про те, що пошкоджено щонайменше три ємності з нафтопродуктами та склад.

Супутниковий знімок нафтопереробного заводу у Гвардійському, окупований Крим, 11 березня 2024 року. Фото: Planet Labs

Супутниковий знімок нафтопереробного заводу у Гвардійському, окупований Крим, 24 березня 2024 року. Фото: Planet Labs

Що відомо про вибухи у Севастополі 23 березня

В окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунало декілька потужних вибухів. Місцеві жителі нарахували 10 вибухів у місті. Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв повідомив про роботу ППО у місті.

"За попередніми даними, збито кілька повітряних цілей. За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано повідомлення про те, що в районі вул. Щербака дитина дістала осколкове поранення. Також уламки впали в районі Індустріальної. Горить автомобіль і трава на ділянці", — зазначив він.

Також місцеві Telegram-канали публікували відео вибухів та роботи російської системи ППО.

За інформацією військово-патріотичного руху "Атеш", після ракетної атаки ввечері 23 березня, "силовики" та співробітники ФСБ РФ ходять по квартирах місцевих жителів для перевірки телефонів.

У ЗСУ підтвердили, що успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ в окупованому Севастополі.

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