Вранці 24 березня у Гвардійському безпілотник атакував нафтопереробний завод. Внаслідок атаки загорілися 3 ємності з нафтопродуктами і склад.
Про це повідомляє видання незалежних російських журналістів "ASTRA" у Telegram з посиланням на свої джерела.
Також зазначається, що в районі села Пчельники після атаки БПЛА пошкоджено ЛЕП, населений пункт залишилося без електрики.
Журналісти наголошують, що це вже 13 атака на НПЗ у РФ або окупованих територіях за останні 3 тижні.
Призначений РФ "губернатор" повідомив, що в Севастополі внаслідок "нічної масованої ракетної атаки" одна людина загинула, 4 поранені, зафіксовано влучання в 4 будинки.
Українська сторона поки що офіційно не коментувала цю інформацію.
За інформацією Telegram-канала "Крымский ветер", перші вибухи пролунали орієнтовно о 4 ранку.
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