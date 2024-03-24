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Внаслідок атаки на НПЗ у Криму горіли 3 ємності з нафтопродуктами і склад — росЗМІ
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Внаслідок атаки на НПЗ у Криму горіли 3 ємності з нафтопродуктами і склад — росЗМІ

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крим, вибух, гвардійське
Вибухи в Гвардійському, 24 березня 2024 року. Фото: Telegram/Крымский ветер

Вранці 24 березня у Гвардійському безпілотник атакував нафтопереробний завод. Внаслідок атаки загорілися 3 ємності з нафтопродуктами і склад.

Про це повідомляє видання незалежних російських журналістів "ASTRA" у Telegram з посиланням на свої джерела.

Також зазначається, що в районі села Пчельники після атаки БПЛА пошкоджено ЛЕП, населений пункт залишилося без електрики.

Журналісти наголошують, що це вже 13 атака на НПЗ у РФ або окупованих територіях за останні 3 тижні.

Призначений РФ "губернатор" повідомив, що в Севастополі внаслідок "нічної масованої ракетної атаки" одна людина загинула, 4 поранені, зафіксовано влучання в 4 будинки.

Українська сторона поки що офіційно не коментувала цю інформацію.

За інформацією Telegram-канала "Крымский ветер", перші вибухи пролунали орієнтовно о 4 ранку.

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