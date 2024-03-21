Жителя Луганщини, який у 2022 році був так званим "депутатом народної ради ЛНР", обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України та у колабораціонізмі. Його оголосили у розшук.

Про це повідомила пресслужба Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За інформацією слідчих, обвинувачений у 2022 році проголосував за так званий закон про проведення "референдуму" на території окупованої Луганщини.

Фігурантом є Віталій Кішкінов на прізвисько "прокурор" — "президент" луганського осередку путінського мотоклубу "Ночные волки — Донбасс". Очолюване ним відділення організації рашистських байкерів з 2014 року залучається Кремлем для підтримки окупаційної політики", — розказали в Службі безпеки.

За інформацією слідчих, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ обвинувачений публічно закликав жителів захоплених територій вступати до лав російських НЗФ, аби воювати проти України.

Його обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (частина 2 статті 110) та у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України). Фігуранту загрожує десять років за ґратами.

"Зловмисник переховується на тимчасово окупованій території. Його оголошено у розшук, проводяться комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти національної безпеки України", — додали в СБУ.

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