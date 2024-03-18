Справу ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника передали до суду

Справу проти голови "ЛНР" Леоніда Пасічника передали до суду. Йому інкримінують проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє прокуратура Луганської області.

"З 1 по 10 вересня 2023 року відповідно до законодавства РФ та "ЛНР" на окупованих територіях Луганської області відбулися незаконні "вибори депутатів народної ради та депутатів представницьких органів муніципальних утворень ЛНР першого скликання", — йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, 23 вересня 2023 року чоловік був переобраний на посаду "голови ЛНР". Він продовжує вести активну антиукраїнську діяльність та систематично бере участь у пропагандистських медійних кампаніях.

Підозрюваному інкриміновано участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території, публічні заклики до їх проведення та добровільне обрання до незаконного органу влади (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

У відомстві додали, що раніше до суду була передана інша справа проти фігуранта, за ряд злочинів проти основ нацбезпеки України (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Що відомо про голову так званої ЛНР Леоніда Пасічника

53-річний Леонід Пасічник народився у Луганську, працював у Службі безпеки України. У 2014 році під час окупації Луганська перейшов на бік РФ. У "ЛНР" був "міністром держбезпеки".

У 2018 році він в результаті незаконних виборів став головою "республіки".

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