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Справу ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника передали до суду
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Справу ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника передали до суду

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Так званий голова ЛНР Леонід Пасічник
Так званий голова ЛНР Леонід Пасічник. Фото: АР/Kremlin Pool

Справу проти голови "ЛНР" Леоніда Пасічника передали до суду. Йому інкримінують проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє прокуратура Луганської області.

"З 1 по 10 вересня 2023 року відповідно до законодавства РФ та "ЛНР" на окупованих територіях Луганської області відбулися незаконні "вибори депутатів народної ради та депутатів представницьких органів муніципальних утворень ЛНР першого скликання", — йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, 23 вересня 2023 року чоловік був переобраний на посаду "голови ЛНР". Він продовжує вести активну антиукраїнську діяльність та систематично бере участь у пропагандистських медійних кампаніях.

Підозрюваному інкриміновано участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території, публічні заклики до їх проведення та добровільне обрання до незаконного органу влади (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

У відомстві додали, що раніше до суду була передана інша справа проти фігуранта, за ряд злочинів проти основ нацбезпеки України (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Що відомо про голову так званої ЛНР Леоніда Пасічника

53-річний Леонід Пасічник народився у Луганську, працював у Службі безпеки України. У 2014 році під час окупації Луганська перейшов на бік РФ. У "ЛНР" був "міністром держбезпеки".

У 2018 році він в результаті незаконних виборів став головою "республіки".

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