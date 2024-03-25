На Львівщині вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола

Сьогодні, 25 березня, виповнюється 25 років від дня загибелі українського політика та громадського діяча В’ячеслава Чорновола. У Львові, біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволові зібрались представники громадськості, щоб вшанувати його пам’ять.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Львів’яни зібралися біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволу. Присутні виконали Гімн України.

В’ячеслав Чорновіл став ініціатором та провідником національного руху шістдесятників та дисидентів, одним з найактивніших його учасників, радикальним у своїх поглядах політиком та публіцистом. Він – засновник Української Гельсінської Спілки та співзасновник Народного Руху України. Був одним з тих, хто відкрито протистояв тоталітарному режиму та протестував проти арештів української інтелігенції, наголошував на важливості відродження української мови, культури та духовності.

Під час перших президентських виборів в грудні 1991 року, В’ячеслав Чорновіл у першому турі поступився місцем Леонідові Кравчуку. Тоді найбільше голосів Чорновіл отримав на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині.

Загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Похований у Києві на Байковому кладовищі на центральній алеї.