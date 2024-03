Сімейний портрет покійної королеви Великої Британії Єлизавети ІІ з деякими з її онуків та правнуків (задній ряд, зліва направо): леді Луїза Маунтбеттен-Віндзор, Джеймс, граф Уессекський, Лена Тіндалл, принц Джордж, принцеса Шарлотта, Айла Філліпс, принц Луї, Міа Тіндалл тримає Лукаса Тіндолла та Саванну Філліпс у замку Балморал, Велика Британія. The Prince and Princess of Wales/Kensington Palace/Handout via REUTERS