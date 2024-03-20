В американському фотоагентстві Getty Images заявили, що знайшли сліди фотошопу на ще одній світлині королівської родини Великої Британії.

Про це повідомляє CNN.

Йдеться про фотографію королеви Єлизавети ІІ з її онуками та правнуками, зроблену принцесою Уельською Кейт та оприлюдненою Кенсінгтонським палацом 2023 року. У палаці заявили, що фото було зроблене Кейт у замку Балморал у Шотландії за кілька місяців до смерті королеви. Як заявили в Getty Images, знімок зазнав цифрової обробки.

Аналіз CNN показав, що на світлині є ознаки змін у 19 місцях. Виявлені сліди фотошопу можуть свідчити, що світлина була зроблена із кількох знімків.

Зокрема, у CNN виявили неправильне розташування спідниці та ковдри королеви, а також дивана, на якому вона сидить. Також пасма волосся принцеси Шарлотти та край плеча принца Луї вийшли розмитими. Окрім цього, освітлення кількох членів королівської родини на фото не збігається з загальним освітленням на фотографії.

У Кенсінгтонському палаці відмовились від коментарів, пише CNN.

Раніше цього місяця провідні інформагентства світу, Reuters і Associated Press, відкликали раніше поширену фотографію принцеси Уельської Кейт з дітьми, оскільки виявили ознаки цифрової маніпуляції. Пізніше Кейт перепросила за спричинену "плутанину" і заявила, що іноді "експериментує" зі світлинами.

Це була перша офіційна фотографія Кейт, опублікована Кенсінгтонським палацом після перенесеної нею в січні абдомінальної операції. На фото, яке зробив її чоловік принц Вільям цього тижня, Кейт знята в оточенні трьох їхніх дітей – десятирічного Джорджа, восьмирічної Шарлотти та п'ятирічного Луї.

Проте інформагентства виявили на фотографії непослідовність у положенні руки принцеси Шарлотти – дочки Кейт та Вільяма.