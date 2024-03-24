Малюк про атаки на російські НПЗ: Ми на 12% "мінуснули" видобуток і переробку нафти

Очільник Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк заявив, що атаки українських дронів на нафтопереробні заводи у Росії на 12% зменшили видобуток і переробку нафти.

Про це Василь Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу ICTV у межах телемарафону "Єдині новини".

"Відносно атак на НПЗ. Так, дійсно, відбулась низка вдалих реалізацій по території ворога. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет і це фактично третина. І левова частина їх військового бюджету", — сказав глава СБУ.

Малюк додав, що успішні операції за допомогою далекобійних дронів направлені на мінімізацію валютних надходжень до держбюджету Росії.

"Зі зрозумілих причин я не буду зупинятися на деталях технічних характеристик їх назв. Ми уже на 12% "мінуснули" і видобуток нафти, і переробку. І взагалі з 1 березня навіть російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін заявив, що вони офіційно повністю зупинили експорт бензину. Ми продовжуємо працювати, а країна-бензоколонка продовжує палати", — зазначив Малюк.

Він зауважив, що разом з СБУ удари по російськім НПЗ завдає Головне управління розвідки Міноборони та Сили спеціальних операцій. За його словами, СБУ ніколи "не повторюється" щодо операцій і анонсував нові.

"Ми ніколи не повторюємося і якщо вони (Росія — ред.) десь видозмінюються у своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми, зрозуміло, йдемо на крок попереду. Всьому свій час, ви все побачите", — заявив Малюк.

Він розповів, який внесок роблять співробітники СБУ у перемогу і поінформував, що станом на сьогодні від початку війни 809 російських танків було успішно знищено.

"Це все відповідно до відеопідтверджень. Окрім цього, інша бронетехніка, РЕБи і так далі. Це безпосередньо на лінії фронту", — сказав глава СБУ.

Серед успішних операцій СБУ також і враження радіолокаційного літака А-50 на аеродромі Мачулищі в Білорусі.