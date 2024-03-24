25 березня — 761 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- РФ вранці 25 березня вдарила по Києву балістичними ракетами, є поранені.
- Через останні удари РФ Укренерго зазнало збитків у щонайменше 100 мільйонів євро — Кудрицький.
- Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету у своєму повітряному просторі.
- Сили оборони уразили російські кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку та декілька обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ в окупованому Севастополі у Криму.
Малюк про атаки на російські НПЗ: Ми на 12% "мінуснули" видобуток і переробку нафти
Очільник Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк заявив, що атаки українських дронів на нафтопереробні заводи у Росії на 12% зменшили видобуток і переробку нафти.
Про це Василь Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу ICTV у межах телемарафону "Єдині новини".
"Відносно атак на НПЗ. Так, дійсно, відбулась низка вдалих реалізацій по території ворога. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет і це фактично третина. І левова частина їх військового бюджету", — сказав глава СБУ.
Малюк додав, що успішні операції за допомогою далекобійних дронів направлені на мінімізацію валютних надходжень до держбюджету Росії.
"Зі зрозумілих причин я не буду зупинятися на деталях технічних характеристик їх назв. Ми уже на 12% "мінуснули" і видобуток нафти, і переробку. І взагалі з 1 березня навіть російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін заявив, що вони офіційно повністю зупинили експорт бензину. Ми продовжуємо працювати, а країна-бензоколонка продовжує палати", — зазначив Малюк.
Він зауважив, що разом з СБУ удари по російськім НПЗ завдає Головне управління розвідки Міноборони та Сили спеціальних операцій. За його словами, СБУ ніколи "не повторюється" щодо операцій і анонсував нові.
"Ми ніколи не повторюємося і якщо вони (Росія — ред.) десь видозмінюються у своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми, зрозуміло, йдемо на крок попереду. Всьому свій час, ви все побачите", — заявив Малюк.
Він розповів, який внесок роблять співробітники СБУ у перемогу і поінформував, що станом на сьогодні від початку війни 809 російських танків було успішно знищено.
"Це все відповідно до відеопідтверджень. Окрім цього, інша бронетехніка, РЕБи і так далі. Це безпосередньо на лінії фронту", — сказав глава СБУ.
Серед успішних операцій СБУ також і враження радіолокаційного літака А-50 на аеродромі Мачулищі в Білорусі.
Росія запустила по Києву ракети "Циркон" — джерела
Ракети, якими армія РФ вдарила по Києву зранку 25 березня, ідентифікували як протикорабельні гіперзвукові ракети "Циркон".
Про це Суспільному повідомили джерела у правоохоронних органах.
Попередньо, по Києву завдали удару ракетами типу "Циркон". Вони були збиті силами української протиповітряної оборони. Експерти завершили ідентифікацію всіх уламків.
Раніше застосування "Цирконів" по Києву під час атаки в понеділок, 25 березня, припустив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"Це 3М22 "Циркон". Тепер можна точно говорити про те, що РОВ (російські окупаційні війська — ред.) мають можливість запускати ці ракети з сухопутних носіїв, про що раніше детально не повідомлялося", —написав він.
Відновлення ТЕЦ-5 у Харкові після влучань РФ триватиме не один рік — пресслужба
Щоб відновити теплоелектроцентраль, необхідно виготовити обладнання енергоблоків, зокрема, турбін та генераторів.
Про це повідомили у пресслужбі ТЕЦ-5.
"Повністю оцінити масштаби завданих теплоцентралі збитків та необхідних відновлювальних робіт на об’єкті можна буде лише після завершення огляду та розбору завалів. Але, на думку енергетиків, вже сьогодні очевидно, що це вкрай трудомісткий і затратний процес, порівнянний із новим будівництвом", — йдеться у повідомленні.
Нині живлення Харкова забезпечують інші регіони.
Посол РФ не прийшов на виклик до МЗС Польщі після інциденту з ракетою
Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв не прибув до МЗС країни попри виклик після інциденту з російською ракетою, яка вчора, 24 березня увійшла у повітряний простір Польщі.
Про це повідомляє RMF24.
Як заявив журналістам речник польського МЗС Павел Вронський, нота протесту російської щодо ракети, яка порушила повітряний простір країни, буде подана до зовнішньополітичного відомства Росії "іншим шляхом".
"Нам цікаво, чи виконує Андрєєв вказівки МЗС у Москві та чи вміє належним чином представляти інтереси Російської Федерації у Варшаві" – додав речник МЗС Польщі.
Армія РФ почала систематично бити по енергетичній інфраструктурі — начальник Миколаївської ОВА
Російська армія вночі 25 березня 2024 року атакувала Миколаївщину безпілотниками. Внаслідок падіння уламків збитих дронів типу "Shahed-131/136" в одному із мікрорайонів міста пошкодили близько 25 будинків. Три житлові будинки зруйнували. Поранень зазнали 11 людей.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Російські військові змінили тактику. По-перше, з Криму була балістика, яку ми очікували на півдні, а воно полетіло аж до Києва. По-друге, вночі шахеди летіли низько, ми їх бачили пізніше, але чули раніше, тому могли по них працювати.
За словами Віталія Кіма, ситуація погана, адже армія РФ б'є по об'єктах критичної інфраструктури.
"Особливість Миколаєва в тому, що в нас періодично висять їх розвідники, до яких ми не можемо або не хочемо діставати, і вони коригують вогонь. Росіяни бачать, куди вони б'ють. Обстрілюють вони цивільні об'єкти, які вважають, що там можливо хтось знаходиться. Тобто це навіть не колаборанти, це просто їх припущення, які вони роблять задля обстрілів", — говорить начальник Миколаївської ОВА.
Війська РФ обстріляли три громади Нікопольщини: які наслідки
Вдень 25 березня війська РФ вдарили по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах Дніпропетровщини. Спрямували на район дрони-камікадзе та обстріляли з важкої артилерії. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, пошкоджені агрофірма, 5 приватних будинків, магазин, авто, лінії електропередач та газогін. Загиблих і поранених немає.
Уряд Польщі розраховує припинити транзит зерна з України з 1 квітня
З 1 квітня Польща сподівається зупинити транзитне перевезення української агропродукції. За час протестів польських фермерів на кордоні з Україною вдалося реалізувати багато вимог фермерів. Про це говорив міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман на Radio Lublin.
Ідеться про насамперед пшеницю та кукурудзу. Польський посадовець каже, що про це тривали обговорення з Україною:
"У зв'язку з надлишком пшениці та кукурудзи за продане зерно також заплановані дотації. Люблінське воєводство, люблінські фермери будуть одними з перших, хто отримає такі дотації. Звичайно, необхідно буде мати рахунки-фактури. Хотів би також підкреслити, що в тому, що стосується зернових, ми сподіваємося — бо це також те, про що ми говорили з українською стороною, — що після 1 квітня практично припиниться навіть транзит, насамперед кукурудзи і пшениці".
Уряд Польщі реалізував багато вимог фермерів, зокрема це заклики щодо Європейського зеленого курсу. Скасували зобов'язання про 4% земель під паром, обмеження на пестициди та санкції для малих фермерських господарств.
Росія завдала удару по Дергачах на Харківщині: четверо людей зазнали легких поранень
Росія вдарила по Дергачах Харківської області близько 16:10 25 березня. Влучання зафіксували у приватному секторі. Про це Суспільне Харків розповів речник Дергачівської міськради Олександр Кулік.
Четверо людей зазнали легких поранень та стресу внаслідок удару, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.
Зруйновані щонайменше два будинки, пошкоджені близько десяти приватних домоволодінь, зазначив Задоренко.
У Києві станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" наразі працюють у режимі укриття
У КМДА повідомили, що поїзди метро курсують червоною лінією від станції "Академмістечко" до станції "Театральна". Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють у режимі укриття.
В Одесі повторні вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В Одесі чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Україна без потужного флоту змусила російські бойові кораблі утекти з території Криму — Скібіцький
Завдяки українським морським дронам ГУР Magura V5 Україна без потужного флоту змогла змусити кораблі Чорноморського флоту Росії утекти з окупованого Криму. Українські дрони є тою загрозою, яка постійно тримає Кремль в напруженні.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки України Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у документальному проєкті "ГУР. Битва за море. Всі дороги ведуть в Крим" національного телемарафону "Ми – Україна".
"Українські дрони з кожним разом стають ще кращими, ще потужнішими, ще точнішими. Це та загроза, яка постійно тримає російську федерацію в напруженні", — наголосив він.
Зокрема, Magura V5, названий на честь слов'янської богині війни, уразили розвідувальний корабель "Іван Хурс", потопили десантні судна "Акула" та "Серна", ракетний корабель "Івановєц", великий десантний корабель "Цезарь Куніков" та патрульний корабель "Сєрґєй Котов", а також уразили 23 березня пришвартований ВДК "Ямал".
Відповідний морський дрон є виключно українською розробкою, яка керується українськими фахівцями.
"У світі такого досі ніхто не робив. Україна, після того, що відбулося у лютому 22-го року, без потужного флоту змусила Росію втекти – змусила бойові кораблі ЧФ РФ втікти з території Криму", — заявив Скібіцький.
За його словами, українські розвідники постійно моніторять переміщення російських бойових кораблів, аби своєчасно виявити, передати дані та знищити військовий об’єкт окупантів.
"Це маленькі цеглинки, які закладаються у великі стратегічні операції – звільнення усіх наших окупованих територій", — резюмував представник ГУР.
Reuters: Куйбишевський НПЗ зупинив одну з установок після українських дронових атак
Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі, який входить до групи ПАТ НК "Роснефть", зупинив одну з двох установок первинної переробки після атаки українського безпілотника.
Про це інформагентству Reuters повідомили два джерела з нафтової галузі РФ.
Потужність зупиненої установки КДУ-5 становить 9500 метричних тонн на добу (70 000 барелів на добу), що становить близько половини потужності всього заводу.
Як пише видання, у 2023 році Куйбишевський завод був 29-м нафтопереробним заводом Росії за обсягом виробництва. На нього припадало 1,34% від загального обсягу перероблення нафти, він переробив 3,687 млн тонн сирої нафти і виробив 624 тисячі тонн бензину.
"ДніпроГЕС виведена на довгий час": Ігор Сирота про наслідки масованого ракетного удару РФ
Внаслідок російської ракетної атаки на Дніпровську гідроелектростанцію у Запоріжжі енергосистема України втратила понад тисячу мегават потужності. Нині рятувальні служби розбирають завали одного із машинних залів (Машзал) станції. В Укргідроенерго зазначають, що на відновлення ДніпроГЕС потрібні роки.
Про це розповів Суспільному генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.
За його словами, нині триває розбір завалів, що ускладнений тим, що внаслідок обстрілу перекриття і стіни всі з великими балками на висоті 30 метрів похилилися на Машзал станції. Тому наразі неможливо визначити чіткі строки щодо відновлення:
"Ми вже розуміємо, що Дніпрогес виведена на довгий час... Це будуть потрібні роки, це не дні й не місяці. Тому що більше шести ракет тільки прилетіло саме в ГЕС- 2. Також був пошкоджений мостовий перехід, підкранові балки, де знаходяться затвори", — зазначив посадовець.
Ігор Сирота підкреслив, що до влучання російських ракет, Дніпровська ГЕС була найпотужнішою станцією у Каскаді на річці Дніпро, тож після удару енергосистема України втратила більше тисячі мегават:
"І, звичайно, ви знаєте, що ми втратили також минулого року, коли були завдані удари по ГЕС-1" .
Окрім машинного залу, руйнувань зазнали й інші споруди, однак конструкція греблі залишилась цілою, розповів гендиректор:
"Сама гребля ДніпроГЕСу на сьогоднішній день не порушена, тільки порушені підкранові балки, які знаходяться на самій греблі і мостовий перехід. Ми будемо зараз намагатися якнайшвидше відновити мостовий і підкранові балки, для того щоб кран міг відкривати всі затвори".
У Повітряних силах розповіли деталі знищення балістики над Києвом
Під час ракетного удару по Києву українські військові знищили дві балістичні ракети. Про це повідомляє Повітряне командування "Центр".
25 березня близько 10:30 зенітні ракетні підрозділи знищили дві російські балістичні ракети в небі Києва, які були запущені з Криму.
Зазначається, що вони ввійшли у повітряний простір України на гіперзвуковій швидкості (до 9 тис км/год) на висоті до 40 км. Саме тому від оголошення тривоги до вибухів минули лічені хвилини.
"Зенітні ракетні підрозділи вразили ціль на великій висоті над Києвом. Уламки ворожих ракет продовжили рух за інерцією та впали з радіусом розльоту у декілька кілометрів. Частина здетонувала у приземному шарі повітря", — йдеться в повідомленні.
Бійці волинської бригади знищили на сході країни російський танк
Військовослужбовці зі 100-ї окремої бригади під час виконання бойового завдання на сході України поцінили з FPV-дрона у російський танк Т-80.
Як повідомили на Facebook-сторінці бригади, аеророзвідники вистежили бойову машину та передали координати техніки для роти ударних безпілотних авіаційних комплексів VORON 100. Ціль вразили FPV-дроном із боєприпасом на ньому.
"Оператор ударного FPV-дрона зумів поцілити у самісінький люк бронетехніки. Тож відразу відбулася детонація боєкомплекту, внаслідок чого башту танка відірвало й ефектно підкинуло догори на кілька десятків метрів!", — зазначили в пресцентрі бригади.
Окупанти переміщують військові склади з Криму — "Атеш"
Після успішних атак Сил оборони України по окупованому Севастополю та Гвардійському протягом 23-24 березня російські військові почали масово переміщувати польові артилерійські склади з Криму.
Про це повідомляє військово-партизанський рух "Атеш" на своєму каналі у Telegram.
"З цікавого, окупанти перекидали реактивні снаряди до РСЗВ Ураган, а як уже відомо кримчанам, вони чудово детонують навіть від невеликого влучання. Координати нового складу: 45.006723, 34.261420", — йдеться у повідомленні.
Хотів влаштуватися в поліцію, щоб шпигувати за "Гвардією наступу": на Київщині затримали агента ФСБ
Співробітники Служби безпеки затримали на Київщині агента ФСБ, який збирав розвіддані про військові об'єкти. Чоловік хотів долучитись до лав Національної поліції, щоб передавати росіянам інформацію про особовий склад і переміщення техніки Сил оборони.
Про це інформує пресслужба СБУ.
За даними слідства, російські спецслужби наприкінці 2023 року дистанційно завербували мешканця Броварського району, який за гроші погодився на співпрацю з ФСБ. Чоловік за вказівкою росіян намагався влаштуватися до Національної поліції, щоб збирати інформацію про підрозділи МВС України, що входять до "Гвардії наступу". Він навіть встиг подати документи на вступ до Нацполіції. Розвіддані потрібні були РФ для підготовки повітряних атак на об'єкти Сил оборони і планування бойових операцій.
Куратори з ФСБ також дали українцю "тестове" завдання: дізнатись на Київщині геолокацію військових аеродромів, шпиталів та оборонних заводів. Для збору даних інформатор "втемну" використовував місцеву жительку, в якої орендував квартиру. За співпрацю з росіянами агент отримував від них гроші на власну банківську картку.
Зволікання Конгресу США з допомогою не вплинуть на бюджет України — нардеп
Перерва у роботі Конгресу США та зволікання з розглядом питання про допомогу Києву ніяк не вплине на бюджет України, тому що у березні будуть рекордні надходження до казни.
Про це у коментарі Суспільному сказав нардеп від "Голосу", перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Ми перекриємо те, що недоотримали. Вже зайшло 4,5 мільярди євро (4,9 млрд дол.), плюс 230 мільйонів від Норвегії, плюс від Японії. Ще, скоріше за все, встигнуть 1,5 мільярда доларів від Світового банку, це від Японії і Британії по факту. І ще у нас буде 880 мільйонів від МВФ і 1, 5 млрд від Канади", — сказав він.
Що стосується допомоги від США, то, за словами нардепа, там одна частина — 40 мільярдів доларів — саме військова підтримка.
"Вона, по факту, йде на заміну того, що відбувається в США з військовим обладнанням, зброєю та іншим для нас. Тому тут головне, щоб не було затримки, тому що затримки на фронті, це не треба пояснювати, це — негативно", — сказав Железняк.
Він зазначив, що американські парламентарі мають повернутися до роботи до 9 квітня, після перерви на Великдень.
"Там є питання відставки спікера, і я думаю, що воно буде скоординоване з винесенням нашого питання на голосування. Поки я дуже оптимістично налаштований на результати голосування Конгресу США. Вони довго його приймають, але, скажімо відверто, вони і свій бюджет недавно прийняли", — сказав нардеп.
Кількість постраждалих внаслідок удару по Києву зросла до 10 людей
Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Печерському районі Києва кількість постраждалих зросла до 10 людей. Наразі в лікарні залишається одна постраждала, другу — 16-річну дівчину, вже виписали. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі.
В Одесі через пошкодження інфраструктури світло вмикають 2-3 години на добу — голова ОВА
В Одесі через ураження енергоінфраструктури електроенергію вмикають 2-3 години на добу. Про це під час брифінгу 25 березня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає кореспондентка Суспільного.
“Було уражено декілька об’єктів. На даний час проблеми на частині об’єктів усуваються. Я думаю, що сьогодні до кінця дня ми дамо додаткові потужності, щоб хоча б збільшити у місті електропостачання, бо зараз у нас, відповідно до графіків ДТЕК та Укренерго, будуть отримувати 2-3 години на добу абоненти електропостачання", — зазначив Кіпер.
Він додав, що до вечора кількість людей зі світлом може зрости. Також за словами Олега Кіпера, частину великих підприємств задля зменшення навантаження перевели на нічний режим роботи. Очільник ОВА додав, що наразі Одещина не зверталась за допомогою у забезпеченні електроенергії до інших регіонів, як це робили у Харкові.
Олег Кіпер повідомив, що наразі вся критична інфраструктура регіону забезпечена альтернативними видами електропостачання.
Прокоментував він також і питання щодо скорочення опалювального сезону: за словами керівника ОВА, наразі достроково завершувати опалювальний сезон не планують, оскільки, через погодні умови й низьку температуру при відсутності опалення люди вмикатимуть електроприбори для обігріву, чим додаткового навантажать енергосистему.
Під час окупації охороняли російські катівні.У Херсоні затримали чоловіка та жінку, які працювали на армію РФ
Служба безпеки України викрила чоловіка та жінку, які під час окупації Херсона працювали на російських військових, а після звільнення міста переховувались від правосуддя.
Про це у Telegram повідомила Служба безпеки України.
Повідомляється, що на початку повномасштабного вторгнення РФ двоє людей підтримали окупантів. Їх призначили до складу "адміністрації" російської катівні, яка діяла на базі захопленої на той час виправної колонії Херсона. Вони обійняли посади "інспекторів відділу охорони" окупаційного об’єкта.
Як встановило розслідування, підозрювані охороняли камери, до яких російські військові ув’язнювали учасників руху опору в регіоні. За наявною інформацією, у цих камерах окупанти застосовували до потерпілих тортури та намагались "вибити" з них згоду на співпрацю проти України.
Після звільнення Херсона чоловік та жінка переховувались від правосуддя, постійно змінювали адреси проживання. Служба безпеки встановила місця їхнього перебування і затримала. Їм оголосили підозру у колабораційній діяльності. Наразі чоловік та жінка перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Кількість пораенених внаслідок удару по Києву зросла до 9 людей
У ДСНС повідомили, що кількість постраждалих у Печерському районі столиці зросла до 9 людей, двох із них госпіталізовано.
Люди були в 50 метрах від епіцентру вибуху: академія Бойчука постраждала через ракетний обстріл по Києву
Унаслідок ракетного удару по Києву зранку 25 березня зруйновано частину будівлі Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Зруйновані спортивна та актова зали і конгрес-хол. Студенти тимчасово перейшли на навчання онлайн.
Про це з місця події передає кореспондентка Суспільного Влада Колодій.
Як повідомив виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, у приміщеннях, які були зруйновані російською ракетою на момент вибуху нікого не було.
"Можемо собі увити, що буквально в 50 метрах від епіцентру вибуху були десятки людей, які не мали можливості евакуюватися попередньо в безпечне укриття", — сказав посадовець.
Окрім спортивної та актової залів і конгрес-холу ушкоджень зазнали лабораторії, аудиторії, прилеглі корпуси, приміщення гуртожитку. За словами Карандєєва, в академії проведуть протиаварійні роботи, відновлять подачу електроенергії до гуртожитку, замінять скло у вибитих вікнах.
"За попередніми даними, гуртожиток може функціонувати. Але допоможемо студентам з електричними плитками, щоб вони могли забезпечити свою життєдіяльність. В гуртожитку вибиті вінка, тому в цілях безпеки перекрито подачу газу, тому що невідомо, наскільки є ураження газової мереж", — зазначив очільник Мінкульту.
Як розповіла ректорка Академії декоративно-прикладного мистецтва Олена Осадча, у зруйнованих приміщеннях зранку в понеділок за розкладом занять не було. Присутні у навчальному корпусі не встигли спуститися в укриття, тому що буквально через кілька секунд після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Тепер студенти академії тимчасово навчатимуть онлайн.
"Ми зараз будемо працювати в онлайн режимі. Будемо перевіряти всі перекриття навчального корпусу. Але від будівлі спортивної зали нічого не залишилося. Я вважаю, що її відремонтувати просто неможливо, тому треба заново будувати. Поки з'ясуємо всі обставини, ми не може гарантувати навчання і безпеки студентів", — сказала ректорка.
У країнах Балтії закликають членів НАТО повернути призов до армії — FT
Два президенти країн Балтії закликали інші європейські країни зробити більше для підготовки до можливого збройного протистояння з Росією, розглядаючи всі можливі варіанти — від призову на військову службу і спеціального податку на оборону до різкого збільшення військових витрат. Про це пише Financial Times
Президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив в інтерв'ю виданню, що європейським країнам необхідно повернутися до рівня витрат "часів холодної війни" і обговорити повернення обов'язкової військової служби для збільшення чисельності особового складу збройних сил. "Необхідно серйозно обговорити питання про призов", — сказав Рінкевичс.
FT зазначає, що останніми місяцями західні офіційні особи неодноразово попереджали, що у найближчі роки РФ може кинути виклик положенню про колективну оборону НАТО гібридними або військовими нападами на Естонію, Латвію чи Литву — балтійські країни на східному фланзі Альянсу.
Рінкевичс наголосив, що воєначальники воліють мати повністю професійні війська, і обов'язкова служба може виявитися непопулярною. Однак збройні сили по всій Європі натрапляють на труднощі під час набору, і призов допоможе створити більш боєздатні резервні сили для стримування Росії.
"Ніхто не хоче воювати. Але проблема в тому, що ніхто не хоче, щоб до нього вдиралися. І ніхто не хоче, щоб тут було, як в Україні", — додав президент Латвії.
Президент Естонії Алар Каріс в інтерв'ю заявив, що варто розглянути можливість введення спеціального податку для фінансування військових закупівель, а Європа повинна прагнути щонайменше зрівнятися зі США за витратами на оборону, що передбачає більш ніж дворазове збільшення нинішнього рівня.
Каріс зазначив, що на частку США припадає 68% усіх оборонних витрат у рамках НАТО. Минулого року вони витратили 860 мільярдів доларів проти 404 мільярдів доларів від європейських членів альянсу та Канади.
"Ми повинні щось зробити. Принаймні, нехай це буде 50 на 50 (між Європою і США, — ред.). Це було б краще для нас", — сказав президент Естонії.
Три балтійські країни стрімко збільшили власні витрати на оборону в останні роки, після того, як протягом останніх двох десятиліть неодноразово попереджали решту Заходу про імовірну російську агресію. Усі три країни витрачають на оборону більше, ніж ціль НАТО у 2% ВВП, і прагнуть досягти 3%.
"Тут, у цій частині Європи та світу, ми розуміємо, що нам потрібно досягти 3%. Для більшості союзників по НАТО ми повинні бути чесними: ми повинні повернутися до витрат часів холодної війни. І це було для багатьох більше ніж 2%", — сказав Рінкевичс.
Уряд Естонії висунув ідею гіпотетичного "податку на оборону" для фінансування збільшення військових витрат до 3% ВВП, хоча навряд чи він набуде чинності раніше 2026 року.
"Це один із способів безпосередньо спрямувати гроші на оборону, і люди розуміють, куди ці гроші йдуть", — сказав Каріс.
Він додав, що колишній президент США Дональд Трамп мав рацію, закликаючи Європу витрачати більше: "Це наш захист, і ми повинні робити це для себе".
Зазначається, що в Європі повертається призов на військову службу. Латвія відновила військовий призов ще минулого року, а Литва і Швеція також зробили це нещодавно. Естонія, Фінляндія і Норвегія не припиняють запроваджувати обов'язкову військову службу з часів холодної війни, а Данія минулого місяця запропонувала поширити її на жінок нарівні з чоловіками.
У Києві — семеро постраждалих
У Печерському районі Києва, де уламки ракети зруйнували приміщення навчального закладу, семеро людей отримали поранення, повідомив міський голова Віталій Кличко. Двох поранених ушпиталили, іншим надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують розбирати завали.
Сили ППО збили дві балістичні ракети над Києвом
Сили ППО збили дві балістичні ракети, якими РФ атакувала Київ з окупованого Криму. Тип ракет встановлюють, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
У Києві є руйнування через падіння уламків ракети
У Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків ракети зафіксовані руйнування в нежитловій триповерховій будівлі, повідомив міський голова Кличко. Одна людина отримала поранення, їй надали допомогу на місці.
Київ — відбій повітряної тривоги.
У Києві пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Києві працюють сили ППО, повідомили в КМВА.
Київ — повітряна тривога.
Командувач підготовки Сухопутних військ йде з посади, щоб очолити один із напрямків фронту
Генерал-майор Віктор Ніколюк склав із себе повноваження очільника Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ і планує взяти керівництво над одним зі зʼєднань та одним із напрямків фронту.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом. І все це планую зробити, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту. Складаю з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ", — написав Ніколюк.
Генерал побажав своєму наступникові продовжувати "нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік".
Сили ППО знищили 8 з 9 "шахедів"
Сьогодні вночі сили протиповітряної оборони збили 8 із 9 ударних безпілотників типу Shahed, якими війська РФ атакували із мису Чауда (Крим).
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України. "Шахеди" знищено у межах Миколаївської та Одеської областей.
Метро у Харкові відновило роботу після блекауту
Вранці 25 березня метро у Харкові відновило роботу — з 22 березня метрополітен не працював через знеструмлення міста внаслідок ракетних ударів російських військ по критичній інфраструктурі Харківської області.
Про відновлення роботи метро повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.
"Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне й у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху — 20 хвилин", — сказано у повідомленні.
Коли планують відновити рух трамваїв та тролейбусів, Терехов не зазначив.
На Донеччині під час обстрілів поранення отримали троє людей
Протягом 24 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині поранення отримали троє людей у Красногорівці.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1891 загинула,
- 4737 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Росія вночі завдала ударів по об'єктах енергетики
Вночі 25 березня російські війська завдали серії ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, переважно на півдні України.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Ворог продовжує прицільно бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Вночі російські дрони атакували дві підстанції у південному регіоні", — йдеться у повідомленні.
Через ушкодження обладнання в Одесі та Одеській області енергетики змушені збільшити періоди обмеження споживання.
"Це необхідно для захисту вцілілого обладнання від навантаження, яке може спричинити додаткові технологічні пошкодження", — йдеться у повідомленні.
За даними Укренерго, більше інформації про зміни у графіках відключень можна знайти на офіційних сторінках місцевого обленерго.
Росіяни з мінометів та АГС обстріляли три села у двох прикордонних громадах Чернігівщини
Армія РФ за добу 24 березня з мінометів та АГС обстріляла три села у двох прикордонних громадах Чернігівщини: Семенівській та Сновській. Прикордонники зафіксували 62 вибухи.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Семенівська громада:
- шість приходів, ймовірно, з міномета калібру 82 мм та сім приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Блешня.
Сновська громада:
- 20 приходів, ймовірно, з АГС у напрямку села Хрінівка;
- 29 приходів, ймовірно, з АГС у напрямку села Клюси.
Били з мінометів та артилерії. РФ обстріляла чотири громади Сумщини
Вночі та зранку 25 березня російська армія здійснила 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА
Обстрілів зазнали Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська та Свеська громади.
Які деталі
- Шалигинська громада: російські військові били з мінометів (2 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено обстріли з міномета (4 вибухи)
- Середино-Будська громада: зафіксовано 3 вибухи з міномета.
- Свеська громада: був обстріл з артилерії (2 вибухи).
Армія РФ атакувала 11 населених пунктів Херсонщини
Упродовж доби 24 березня 2024 року російські військові атакували 11 населених пунктів Херсонської області.
Про це в Telegram повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Під російською атакою, за даними Прокудіна, опинились Херсон, Нововоронцовка, Олександрівка, Новоберислав, Широка Балка, Велетенське, Понятівка, Садове, Софіївка, Золота Балка та Дніпровське.
"Російські снаряди поцілили по об'єкту критичної інфраструктури, пошкоджені багатоповерхівка та чотири приватні будинки, автомобілі. Загиблих та поранених немає", — йдеться у повідомленні.
Як повідомили в МВА, російські війська чотири рази обстріляли населені пункти Херсонської громади. Ураження зафіксували в Херсоні: пошкоджені багатоповерховий будинок та цивільний автомобіль. Загиблих та поранених немає.
Удари по об’єктах енергетики, пошкоджені будинки: вночі російські безпілотники атакували Миколаївщину
У ніч проти 25 березня під час атаки підрозділи Сил протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині чотири "Shahed 131/136". Російські війська спрямували удари по об’єктах енергетики. Також дрони баражували серед житлових кварталів населених пунктів. Внаслідок падіння уламків дрона в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування житлового будинку.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Під час бойової роботи Сил протиповітряної оборони уламки збитого БпЛА типу "Shahed-131/136" впали на територію приватного сектору та спричинили займання житлового будинку та двох легкових автомобілів. Пожежа була оперативно ліквідована", — йдеться у повідомленні.
Поранень зазнали одинадцять людей. Дев’ятьом з них надали медичну допомогу на місці, двом — у лікарні. Також пошкоджено приватні будинки поруч, додали у військовій адміністрації.
У Миколаївському районі 25 березня о 00:40 внаслідок атаки дронів типу "Shahed-131/136" відбулось займання на території енергетичного об’єкту. Пожежу загасили рятувальники, травмованих та загиблих людей немає. Інформацію щодо наслідків уточнюють, повідомили в ОВА.
За інформацією Сил оборони півдня України, атака росіян на південні регіони була зосереджена на Миколаївщині та Одещині, дрони запускали кількома хвилями з акваторії Чорного моря.
Військові РФ вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини
У ніч на 25 березня військові РФ декілька разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. По містах та селах району випустили майже півтора десятка снарядів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Пізно ввечері з реактивної системи залпового вогню "Град" вдарили по Нікополю. Пізніше з важкої артилерії вдарили по Марганецькій та Мирівській громадах.
Загиблих та поранених внаслідок атак немає.
В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без обстрілів, написав посадовець.
Упродовж доби армія РФ завдала 258 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 24 березня, російські військові атакували дев'ять населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 25 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 258 ударів по містах та селах Запорізької області:
- шість авіаційних — по Малинівці, Роботиному та Малій Токмачці;
- 22 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку;
- 230 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Приютного, Вербового та Новоданилівки.
"Надійшло щонайменше п'ять повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Генштаб назвав втрати РФ за добу
Станом на ранок 25 березня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 437 390 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 640 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6887 (+11) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 13183 (+25) од,
- артилерійських систем – 10877 (+22) од,
- РСЗВ – 1018 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 726 (+3) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8539 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2010 (+18),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14454 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 1785 (+7)
Дані уточнюються.
Минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Веселе Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону ЗСУ.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські війська відбили 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного, де окупанти, за підтримки авіації, 25 разів намагалися прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку війська РФ тричі, за підтримки авіації, атакували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби росіяни здійснили безуспішну атаку на позиції Сил оборони.
Водночас українські війська продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки військ РФ.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ росіян.
Війська РФ завдали по Україні 33 ракетних та 70 авіаційних ударів
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росіяни також здійснили 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Перемога та Попівка Сумської області; Золочів, Козача Лопань, Стариця Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Озерне, Залізне, Бердичі, Керамік, Нетайлове, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Красногорівка, Макарівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
На електростанції у Ростовській області виведені з експлуатації 2 енергоблоки, місцеві пишуть про атаку дронів
На Новочеркаській державній районній електростанції (ДРЕС) у Ростовській області Росії сталася пожежа. Два енергоблоки виведено з експлуатації.
Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про атаку дронів та проблемі зі світлом у Ростові. Зокрема підписники каналу "Это Ростов" повідомляють про звуки вибухів у Ростовській області. Очевидці начебто нарахували не менше 10 вибухів та звуки безпілотників.
Припускають, що БПЛА, ймовірно, намагалися атакувати Новочеркаську ДРЕС. За словами місцевих мешканців, дронів пролетіло кілька десятків. З міста виїхали пожежні машини та швидкі та поїхали в напрямку ДРЕС.
У Міненерго розповіли, коли відновлять пошкоджену енергоінфраструктуру
Після останніх атак на енергосистему України пошкодження були дуже значними особливо в Харкові й Харківській області. Знадобиться багато часу, щоб повністю відновити пошкоджене.
Про це в етері телемарафону "Єдині новини" розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.
За її словами, наразі фахівці працюють, щоб якомога швидше усунути погодинні обмеження в областях для споживачів електроенергії.
На Одещині через атаку безпілотників є пошкодження енергетичної інфраструктури
Через атаку безпілотників уночі 25 березня на Одещині є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, наразі всі екстрені служби працюють.